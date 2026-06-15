Noctaíra 2026 abre la venta de entradas para sus conciertos inaugurales en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Público en ediciones anteriores de Noctaíra en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado el inicio de la venta de entradas para los conciertos inaugurales de Noctaíra 2026, que arrancará el próximo 2 de julio en los Jardines del Auditorio Riberas del Guadaíra.

Según ha detallado el Consistorio, en la programación figura David Civera y un doble concierto inaugural con el grupo sevillano Canastéreo y Nena Daconte.

La programación de Noctaíra 2026 se extiende de julio a septiembre. Así, tendrán lugar rutas teatralizadas, conciertos en el Castillo de Alcalá o teatro para adultos con obras como 'Dopaland' o 'Las de William'.

Durante el mes de agosto, los miércoles se reservan para el circo y el teatro, con actuaciones de la compañía Circo Alas. Además, por primera vez en la historia de Noctaíra, septiembre incorpora un ciclo de teatro que da protagonismo al teatro aficionado local y a los grupos de la ciudad. El broche de oro de Noctaíra 2026 llegará el sábado 12 de septiembre con la tradicional Noche de San Miguel, cierre de esta décima edición.