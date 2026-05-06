Nueva ruta área desde Sevilla: conexión directa con otra ciudad alemana a partir de noviembre

Archivo - Un avión de easyJet, en imagen de recurso. - EASYJET - Archivo

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

easyJet ha puesto a la venta una nueva ruta entre Hamburgo y Sevilla para la próxima temporada de invierno, con lo que amplía su red y ofrece a los pasajeros más opciones de viaje entre España y Alemania. Con esta nueva conexión, la aerolínea refuerza su presencia en el aeropuerto sevillano, ya que operará un total de diez rutas.

La nueva conexión, ya disponible en la web de la compañía, entrará en funcionamiento el día 30 de octubre con una frecuencia semanal: los viernes.

Esta nueva ruta, tal como añade easyJet en un comunicado, facilitará los desplazamientos entre el norte de Alemania y Sevilla, "abriendo nuevas oportunidades tanto para viajeros como para empresas y reforzando el posicionamiento internacional de la ciudad".