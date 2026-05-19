Nueva temporada de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla: ¿Cómo renovar o conseguir un abono?

Imagen de la ROSS. - ROSS

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha abierto este martes el periodo de renovación y venta de nuevos abonos para su 37 temporada (2026-2027), que llega con una programación que reunirá más de 100 conciertos y medio centenar de programas entre el 17 de septiembre de 2026 y el 17 de julio de 2027.

Según ha detallado la orquesta en una nota de prensa, el plazo de renovación permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio, mientras que la venta de nuevos abonos se prolongará hasta el 10 de septiembre. De esta forma, se podrán realizar ambos trámites de manera presencial en las taquillas del Teatro de la Maestranza, telefónicamente a través del número 954 56 16 69 o de forma telemática mediante la página web oficial de la orquesta.

De igual forma, la ROSS ha puesto a la venta su abono joven para el ciclo Sinfónico, destinado a espectadores de 30 años o menos, y que ofrece la oportunidad de disfrutar de 15 programas del mencionado ciclo desde 70 euro. La adquisición de este abono se realiza exclusivamente de manera online y requiere de la acreditación de la edad correspondiente mediante el DNI.

En contexto, la temporada de abono 2026-2027, que se abrirá el próximo mes de septiembre con la interpretación de la Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi dirigida por el director titular de la ROSS Lucas Macías, comprende 15 programas y un total de 30 conciertos que se interpretarán en el Teatro de la Maestranza y en los que tendrán especial protagonismo compositores como Beethoven, cuya figura ocupará un lugar central coincidiendo con el 200 aniversario de su muerte.

A lo largo de la temporada se interpretarán algunas de sus sinfonías más emblemáticas, como la 'Heroica', la 'Quinta', la 'Pastoral' o la 'Novena', esta última dentro del tradicional concierto participativo Canta con la ROSS. Además, durante el año 2027, se interpretarán todas las sinfonías del célebre compositor.

La temporada incluirá además grandes títulos del repertorio sinfónico y coral como 'El Mesías' de Händel, la 'Primera Sinfonía' de Mahler, la 'Séptima' de Bruckner, 'Don Quijote' de Richard Strauss, 'Cuadros de una exposición' de Mussorgski y Ravel, dos sinfonías de Shostakóvich -la 5 y la 9-, Las 'danzas fantásticas' de Turina, el 'Concierto para Violonchelo y Orquesta' de Lutoslavsky o 'Las cuatro Estaciones' de Vivaldi, recompuestas por Max Richter, entre otras.

Todo ello junto a obras de autores como Shostakóvich, Prokófiev, Wagner o Turina, destacados directores y solistas internacionales, así como con estrenos absolutos y propuestas contemporáneas que refuerzan el compromiso de la ROSS con la creación actual.

Las entradas sueltas para los conciertos del ciclo Feeling ROSS previstos tanto en el Teatro de la Maestranza como en el Real Alcázar y en Fibes ya se encuentran a la venta, mientras que las correspondientes al ciclo sinfónico podrán adquirirse a partir del 16 de junio.