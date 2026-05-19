Nuevos cortes de tráfico en el entorno del Hospital Macarena de Sevilla por obras del Metro: ¿Cuándo entran en vigor?

Archivo - Imágenen de archivo de las obras del metro de Sevilla avanzan en la avenida Doctor Fedriani provocando cambios en el tráfico de la zona, a 6 de marzo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este martes la ampliación de los cortes de tráfico en la Avenida Doctor Fedriani y San Juan de Ribera, desde el próximo lunes, 25 de mayo, frente al Hospital Universitario Virgen Macarena, por el avance de las obras de ejecución de la línea 3 del Metro.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el plan de tráfico asociado incluirá las siguientes modificaciones que harán que el cruce de Doctor Marañón con Doctor Leal Castaño y Doctor Fedriani quede reducido a un carril por sentido, quedando deshabilitado el acceso al tráfico rodado a Doctor Fedriani desde Doctor Marañón.

Por otro lado, se garantiza un itinerario peatonal accesible desde la zona de urgencias en Doctor Marañón, a la entrada general del Hospital, y se mantiene habilitado el cruce desde la calle Manzana a San Juan de Ribera, sentido Ronda Histórica.