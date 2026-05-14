La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios celebra su primera Cena Solidaria para ayudar a familias vulnerables

Archivo - Usuarios de los talleres en Ciudad San Juan de Dios Alcalá de Guadaíra (Sevilla), centro en el que se lleva a cabo el Respiro Familiar. - ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Obra Social de San Juan de Dios en Sevilla ha organizado por primera vez en su historia, de más de 450 años de historia en la provincia, la primera Cena Solidaria San Juan de Dios el 18 de junio en el Real Club Pineda en beneficio del programa de Respiro Familiar destinado a familias vulnerables con personas con discapacidad a su cargo y que necesitan, esporádicamente, "un descanso de su rol de cuidadores permanentes".

Según ha informado la institución en una nota, esta primera edición de la cena solidaria está enfocada a recaudar fondos que permitan sostener e incluso aumentar el número de plazas que financia la Obra Social San Juan de Dios de Sevilla para este servicio.

"Se trata de un programa que ofrecemos a familias con recursos económicos muy limitados y que tienen familiares con discapacidad intelectual a su cargo que vienen a nuestro centro de Alcalá de Guadaíra. Ellos no pueden permitirse el acceso a estos programas si no es con nuestra ayuda de la Obra Social", ha explicado la responsable de la Obra Social, Eugenia Moreno, quien ha detallado que el descanso del rol de cuidador permanente "no es un capricho; es una necesidad, pues muchas veces necesitan gestionar ingresos hospitalarios o tener tiempo para determinados asuntos familiares o personales, y este servicio es la única opción que se lo permite".

Por su parte, el hermano Superior de la comunidad de San Juan de Dios en Sevilla, Guillermo García, ha apuntado la importancia de este proyecto para las familias "que trabajan 24/7 y necesitan tiempo de respiro, tiempo para recuperarse, para tomar fuerza, y lo concretamos en nuestro proyecto de Alcalá de Guadaíra".

El acto estará conducido solidariamente por Los Morancos, una colaboración que el reconocido dúo humorístico brinda a la Orden Hospitalaria en esta noche especial para la que se han destinado 5oo plazas en mesa en el Real Club Pineda, que también colabora con este evento de manera solidaria cediendo sus instalaciones. Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través de la web https://cenasolidariasevilla.sjd.es de manera individual reservando su plaza o, en caso de empresas y entidades, colaborando con mesas completas.

Asimismo, para aquellas personas que no puedan asistir pero deseen colaborar, se ha habilitado la Fila 0, con aportaciones disponibles mediante Bizum (08418) o transferencia bancaria a Caixabank (ES85 2100 8688 7902 0007 7915).

La Obra Social de San Juan de Dios en Sevilla trabaja activamente para mejorar las condiciones de vida de personas en situaciones de vulnerabilidad en la provincia gracias a la labor que se lleva a cabo en todos los centros de la Orden Hospitalaria en Sevilla: Residencia de Mayores San Juan de Dios, Hospital San Juan de Dios de Nervión, Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra y Servicios Sociales en la calle Misericordia.

Desde estos centros se abordan ámbitos claves como la atención a las personas con discapacidad, el apoyo a personas mayores, a personas hospitalizadas, la infancia, la exclusión social y la personas sin hogar.

Solo en 2025, más de 5.000 personas han sido atendidas a través de iniciativas centradas en la inclusión social, la atención a personas mayores, la discapacidad, la infancia vulnerable, el empleo inclusivo y el acompañamiento hospitalario.

Con el apoyo de cerca de 300 personas voluntarias, 1.400 socios y donantes, y una amplia red de empresas e instituciones colaboradoras, trabajapara ofrecer respuestas cercanas y humanas que garanticen oportunidades, cobertura de necesidades básicas y apoyo integral a quienes más lo necesitan.