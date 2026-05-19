La Pablo de Olavide prepara al alumnado que realizará la PAU en su campus con unas jornadas de orientación este jueves

Imagen de archivo de alumnos realizando la Prueba de Acceso a la Universidad en el campus UPO. - UPO

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha anunciado este martes que celebrará el próximo jueves, 21 de mayo, las Jornadas de Preparación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), una iniciativa dirigida al alumnado que realizará las pruebas en el campus UPO, con el objetivo de que futuros universitarios conozcan con antelación el desarrollo de la prueba, el campus y los espacios en los que se examinarán del 2 al 4 de junio.

Según ha detallado la institución académica en una nota, el programa, organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y el Área de Estudiantes de Grado, forma parte de las actividades de orientación que la Universidad desarrolla para favorecer el "buen desarrollo" de la prueba y acompañar al alumnado en el inicio de una nueva etapa académica. Así, estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de 35 centros adscritos se examinarán de la PAU en la UPO.

De esta manera, las jornadas comenzarán a las 9,30 horas con la recepción de los estudiantes en la Plaza de América del campus, donde se distribuirá al alumnado en dos turnos. A lo largo de la mañana, los participantes asistirán a una charla informativa sobre acceso y preinscripción.

En ella, se abordarán la estructura, contenidos, criterios de evaluación y orientaciones de la PAU, así como cuestiones prácticas sobre la organización de los exámenes, la ubicación de las sedes, los recursos disponibles y los trámites posteriores de preinscripción y matrícula universitaria.

Además, el programa incluye recorridos guiados por las instalaciones con la colaboración de "lazarillos", esto es, estudiantes de grado que colaboran voluntariamente para informar a los futuros universitarios.

Durante estas visitas, el alumnado, acompañado por sus equipos docentes, podrá conocer las sedes en las que se desarrollarán los exámenes, servicios universitarios generales, instalaciones deportivas, aulas al aire libre, la Biblioteca/CRAI y otros "espacios clave" del campus.

Con esta iniciativa, la UPO pretende "reducir la incertidumbre previa a la PAU, resolver dudas sobre la prueba y facilitar que el alumnado afronte los exámenes con mayor seguridad".