Paradela valora "muy positivamente" la ampliación de Airbus en Sevilla con 200 empleos directos

Transformación de avión. Imagen de archivo - AIRBUS

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha valorado "muy positivamente" la ampliación que Airbus ha llevado a cabo en Andalucía, destacando que la empresa ha ampliado a Sevilla la fabricación de tanqueros basados en el A330, una transformación que hasta ahora hacía exclusivamente en Getafe.

En declaraciones a los medios, tras su intervención en la conferencia internacional sobre estaño (International Tin Conference 2026), Paradela ha explicado que esta expansión supone "nueva carga de trabajo, más puestos de trabajo (200 empleos directos adicionales) y también la incorporación de más tecnología en las instalaciones sevillanas de la compañía aeronáutica".

En esta línea, el consejero ha subrayado que el A330 es "una aeronave muy versátil que tiene uso comercial pero que también se utiliza desde transporte de tropas hasta el repostaje en vuelo, lo que demuestra la multiplicidad de aplicaciones de esta plataforma".

Asimismo, Paradela ha señalado que, según ha explicado el presidente de Airbus, Paco Sánchez Segura, "esta ampliación supone también incorporar más tecnología a lo que se hace en Sevilla". Por ejemplo, en términos de "la utilización de la realidad aumentada". Además, el consejero ha recordado que la llegada de Airbus se suma a otros hitos recientes en la región, como la instalación de Pilatus para la fabricación de aviones privados y de aviones de entrenamiento militar, "consolidando así la presencia de grandes actores del sector aeronáutico en Andalucía".

No obstante, Paradela ha manifestado que la administración regional sigue "pendiente de la confirmación definitiva de una gran inversión por parte de Ryanair", una inversión industrial de 500 millones de euros con 600 empleos directos. Sin embargo, "esta inversión de Ryanair tiene como objetivo internalizar la reparación integral de motores", que eso es algo que la compañía hasta ahora realizaba fuera de sus instalaciones, lo que "supondría un cambio significativo en la estructura productiva de la aerolínea", ha precisado".

Igualmente, Paradela ha insistido en que "Andalucía sigue dando pasos para convertirse en el tercer gran polo de la aviación europea junto con Toulouse y con Hamburgo, posicionándose como una región estratégica en el sector aeronáutico continental". Así, "estas iniciativas responden a una estrategia deliberada de posicionamiento regional en el sector de la aviación con el objetivo de atraer inversiones de grandes empresas del ámbito aeronáutico y militar", ha subrayado.

Por último, Paradela ha destacado "la importancia de estas iniciativas para el desarrollo económico y la generación de empleo cualificado en la región andaluza".