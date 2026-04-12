Piden en Sevilla hasta nueve años de prisión por pagar con billetes falsos y amenazar con hacha a taxistas

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla pide hasta nueve años de prisión a tres encausados por emplear billetes falsos para pagar diversos servicios, desde coches del alquiler, taxis o reparto de comida hasta pedidos a domicilio, y, posteriormente, amenazar con un hacha y en "actitud violenta" a varias víctimas que intentaron reclamar el dinero que les había sido entregado de forma fraudulenta.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, los hechos se remontan al nueve de agosto de 2024, cuando un varón, conductor de un coche de alquiler, fue requerido para realizar un servicio.

Una vez allí, prosigue, "subió al turismo una mujer, desplazándose a otro punto para recoger a otro individuo. Así, la encausada pagó el servicio al conductor con un billete de 50 euros falso, devolviendo éste el cambio de 37 euros". El profesional pudo, posteriormente, comprobar que el billete era falso.

Tres días después, ya el 12 de agosto, otro conductor de un conocido servicio de coche de alquiler acudió a un servicio requerido por un segundo procesado, con quien se desplazó en coche hasta la zona de 'La Pañoleta' y recogiendo después a la procesada, que llevó a cabo el mismo modus operandi, pagar con un billete de 50 euros. Esta vez, obtuvo un cambio de 29 euros.

Al día siguiente, esta vez con dos repartidores de comida, entregaron dos pedidos de comida que fueron abonados por la procesada con dos billetes de 50 euros. Así y "tras comprobar que los billetes eran falsos, se desplazaron al punto en el que habían recogido a los procesados".

Fue allí donde encontraron que estos últimos estaban acompañados de un tercero que "exhibía un hacha en actitud agresiva" y, los demás, se encontraban en "idéntica actitud violenta, por lo que desistieron de su empeño en recuperar el dinero".

Esta situación volvió a repetirse en otras dos ocasiones, a las 19,00 horas del referido día, cuando el repartidor del pedido de una tienda recibió un billete de 50 euros y, tras percatarse de ello, intentó volver al domicilio sin que nadie le abriese la puerta. También en la madrigada del 14 de agosto, cuando el conductor de un taxi transportó a estos individuos a una farmacia y a una tienda de comestibles y recibió, una vez más, un billete de 50 euros.

En un registro, fueron hallados otros cuatro billetes de 50 euros falsos que los tres procesados "pensaban introducir en el circuito comercial". También fue hallada el hacha. Cabe mencionar que, según la Fiscalía, "los billetes intervenidos eran fácilmente confundibles con los verdaderos", mientras que los tres investigados eran "perfectos conocedores" de la naturaleza de estos billetes.

La Fiscalía pide hasta nueve años de prisión por delitos de distribución de monedas falsas y un delito de amenazas. Todo ello, de cara al juicio que tiene prevista su celebración el próximo día 15 de abril en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla.