El PP destaca "consolidación" en la provincia tras las elecciones autonómicas: "No tenemos techo en Sevilla"

El presidente del Partido Popular (PP) de Sevilla, Ricardo Sánchez - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado la "consolidación" de la formación en la provincia de Sevilla, en alusión a los últimos resultados de las elecciones autonómicas celebradas este domingo, 17 de mayo, en las que el PP ha superado la barrera de los 400.000 votos.

Según ha concretado el partido en una nota de prensa, en concreto, ha obtenido 408.779 con un 99,76 por ciento del escrutinio, lo que supone 41.218 votos más que en 2022, comicios en los que obtuvo 367.561 votos.

"El PP sigue demostrando que no tiene techo en la provincia de Sevilla y que sigue creciendo en feudos históricamente socialistas como Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra, municipios en los que el Partido Popular ha sido la fuerza más votada", ha apostillado el 'popular'.

Para finalizar, el presidente del PP de Sevilla ha subrayado que "ahora, sólo toca seguir trabajando, como venimos haciendo, para que nuestra provincia continúe por la senda del crecimiento, del progreso y la consolidación de las políticas que hacen mejorar las políticas sociales, la economía y la creación de empleo".