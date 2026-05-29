El PP de Sevilla afea "la doble vara de medir socialista" al criticar a la Junta por el canon del agua

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua del PP de Sevilla, Alberto Sanromán, en el Patio de la Diputación - PP DE SEVILLA

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha afeado "la doble vara de medir socialista" al criticar al Gobierno del PP de la Junta de Andalucía, "que es la única administración que está haciendo obras de infraestructura de agua". El vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua del PP de Sevilla, Alberto Sanromán, ha lamentado "el cinismo del PSOE sevillano", al mismo tiempo que lo califica de "falta de valentía".

Así, ha explicado en un comunicado, "el hecho de dirigir sus críticas al Gobierno del PP es vergonzoso, teniendo en cuenta que es el único que está trabajando para mejorar las infraestructuras hídricas, siendo, además, muchas de las mejoras acometidas por la Junta, de competencia estatal".

En este sentido, Sanromán ha recordado al PSOE sevillano que "mientras el gobierno de España utilizaba fondos europeos 'Next Generation' para reparación y mantenimiento de presas y sistemas de explotación en las cuencas intercomunitarias en todo el territorio, no destinó ni un euro a Andalucía obligando al Gobierno del PP de la Junta de Andalucía a destinar 192 millones de euros a este capítulo desde 2019".

Además, el vicesecretario popular ha recordado que "el canon de mejora de agua que ahora reclama el PSOE fue abandonado por ellos mismos de 2010 a 2018 dejando sin invertir 720 millones de euros". "Tuvo que llegar el Gobierno de Moreno para empezar a invertir ese dinero en depuración y en abastecimiento en alta".

En este sentido, ha pedido al PSOE que "vele por los intereses de todos los sevillanos y pida a su jefe político, Pedro Sánchez, que cumpla con las infraestructuras que debe en materia de agua a la provincia de Sevilla".

Alberto Sanromán ha recordado al respecto que el gobierno de Sánchez mantiene pendientes doce obras de infraestructuras hidráulicas con la provincia. En contraposición a ello, el vicesecretario popular ha destacado que el Gobierno de Moreno ha activado, desde 2019, más de 325 millones de euros en materia de agua y ha realizado actuaciones olvidadas durante años por los anteriores gobiernos socialista.

Por último, Sanromán ha señalado que "esa es la senda y el camino que seguirá el Gobierno popular en los próximos años", en los que ya se contempla: la finalización del tramo de conexión Los Gallos y distribución en alta a municipios de la comarca de Estepa con el que se daría por completada la actuación de abastecimiento en alta de mejora de la calidad y garantía de abastecimiento a las poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla.

Asimismo, el dirigente 'popular' ha esgrimido la ejecución del Proyecto de abastecimiento de La Salada en Estepa; la finalización de las obras de la depuradora de Lora del Río; las obras de Agrupación de Vertidos y depuradora de Villaverde del Río; y las de Isla Mayor.

"A ello hay que sumar, la finalización de la actuación de adecuación de las depuradoras de Sevilla, que incluye Dos Hermanas y la Estación de Bombeo de Agua Potable (EBAP) de Alcalá de Guadaíra, para el vertido a zona sensible, que a día de hoy cuenta con tramos ya ejecutados y otros en ejecución", ha concluido.