PP y Vox rechazan el Pacto Municial de Vivienda propuesto por el PSOE de Sevilla para evitar "intervenir el mercado"

Archivo - Imagen de archivo de una promoción de vivienda de protección oficial en Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado, este viernes, 29 de mayo, con los votos desfavorables del Partido Popular y Vox, las 43 medidas en materia de vivienda propuestas por el Grupo Municipal Socialista, con la justificación compartida de que suponían una "intervención del mercado" y la "pérdida de demanda".

Según ha defendido el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa, en una sesión plenaria de carácter extraordinaria, su negativa se ha debido a la "intervención, demagogia e ilegalidades", que según los 'populares' implicaría la adopción de estas medidas, en consonancia con lo expuesto por Vox, que ha reprochado que "ninguna llevaba consigo un aumento de oferta".

Por su parte, el portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha afirmado sentirse "sorprendido" ante la negativa a la totalidad de las propuestas. "Lo lamentable no es por nosotros, sino por las miles de familias a las que dan la espalda", ha asegurado.

Al inicio del Pleno, el exalcade ha solicitado al PP y Vox un "pacto por la vivienda" con un paquete de 43 medidas para "garantizar el acceso a una vivienda asequible y combatir la crisis residencial", mediante una bajada del precio de las VPO públicas, limitar el impacto de los pisos turísticos y aumentar el parque municipal de vivienda asequible.

Asimismo, ha señalado que el incremento del precio de la vivienda y del alquiler, la falta de vivienda pública asequible, las dificultades de acceso de jóvenes y familias, la proliferación de pisos turísticos y la expulsión progresiva de vecinos de numerosos barrios configuran "los principales problemas del mercado inmobiliario sevillano".

En este sentido, ha sostenido que el debate sobre la vivienda "no puede centrarse únicamente en el número de viviendas construidas ni en quién las promueve", sino en si esas viviendas son realmente accesibles para la "mayoría social". "En Sevilla no falta únicamente vivienda; falta vivienda asequible", ha afirmado.

UN TOTAL DE 43 MEDIDAS Y UN PACTO INTEGRAL

Entre las medidas rechazadas por el pleno, el PSOE solicitaba la declaración de la ciudad como "zona de mercado residencial tensionado", para de esta forma penalizar fiscalmente viviendas vacías de grandes tenedores, crear un Observatorio Municipal de Vivienda, impulsar un gran Pacto por la Vivienda en Sevilla, crear una Oficina Municipal de Rehabilitación, desarrollar planes de accesibilidad, ascensores y su rehabilitación energetica en barrios vulnerables o prohibir la venta de suelo o vivienda pública a fondos buitre.

Además, contemplaba rebajar el precio de venta de la VPO promovida por Envisesa al 80% del máximo legal fijado por la Junta de Andalucía mediante una reducción del precio de los alquileres públicos que garanticen que ningún inquilino de vivienda pública "destine más del 30% de sus ingresos al alquiler".

De igual manera, se proponían bonificaciones fiscales al alquiler a menores de 40 años, entre otras medidas, con el fin de lograr una intervención pública "más decidida" para aumentar la vivienda asequible, contener la presión especulativa y garantizar que jóvenes y familias puedan seguir viviendo en sus barrios. "Los sevillanos no necesitan más vivienda, necesitan hogares a los que puedan acceder", ha concluido Muñoz.

APOYO DE LA COALICIÓN DE IZQUIERDAS

Por su parte, Con Podemos-IU ha apoyado el paquete de medidas planteado por el PSOE. Su concejal Susana Hornillo ha afeado por la "falta de valentía" del Gobierno central. A pesar de ello, Hornillo ha solicitado el voto favorable del PP "por responsabilidad". "La clase trabajadora de Sevilla no puede estirar más su sueldo", ha manifestado.

Además, desde la coalición han deslizado "otras medidas", que no han sido tratadas en el pleno como la prohibición de compra de vivienda para uso "no residencial", ejercer una "moratoria real" y cierre inmediato de los pisos turísticos ilegales, mediante inspectores municipales, bloquear que las viviendas protegidas pueden volver al mercado libre y una "fiscalidad punitiva" que suba impuestos a grandes tenedores y que sea acompañada de una tasa turística y una subida del IBI "que se destine a Emvisesa.

NEGATIVA A LA INTERVENCIÓN

Partido Popular y Vox han admitido que "hay un problema de vivienda", pero han coincidido durante sus exposiciones en achacar al portavoz municipal socialista las políticas realizadas por su anterior administración local y por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El portavoz 'popular' ha rechazado la posibilidad de "pactar en materia de vivienda" con los socialistas, por "las políticas desarrolladas por el anterior gobierno socialista". De la Rosa ha afirmado que con su negativa a las 43 medidas, han dicho que 'No' "al intervencionismo, la demagogia, a la Minisitra Montero, a Sánchez y su retirada del ICO, a las falsas promesas del PSOE", a la vez que "dicen que 'Sí' a seguir trabajando".

Por su parte, Vox ha señalado que Sevilla tiene una "necesidad de oferta" y ha argumentado que las medidas socialistas "atacan la ley de la oferta y la demanda", y su edil Gonzalo García de Polavieja ha calificado de "demagogia" aquellas referidas a los "pisos vacíos", porque "ahí están las que están en reforma, pendientes de herencia, las okupadas, o las vacacionales".

García de Polavieja ha lamentado la "ausencia de propuestas" sobre "aumentar la oferta, abuso fiscal o liberalización del suelo", y ha solicitado la "bajada del IVA a quienes compran una primera casa" y que no limiten las políticas de vivienda a Emvisesa. "Todo el que venga a invertir, alfombra roja", ha afirmado.