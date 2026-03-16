Presentan los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de la Duquesa de Alba en la Fundación Cajasol Sevilla

Presentación de los actos conmemorativos por el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha acogido este lunes el conjunto de actos por el centenario del nacimiento de la Duquesa de Alba, entre ellos un ciclo de conferencias gratuitas en Cajasol, el pre-estreno del documental 'Cayetana, la duquesa de todos', la presentación del libro 'La última Duquesa' y el espectáculo 'Flamenco. Cayetana y su pasión' en el Teatro de la Maestranza.

Según ha informado la Fundación Cajasol en una nota, el acto ha contado con la presencia de su director, Antonio Pulido, y personalidades de la vida social y cultural sevillana y andaluza, como Carmen Tello, Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, José María Flores, ex Hermano Mayor de la Hermandad de los Gitanos, o Marina Bernal, así como el hijo de Cayetana, Cayetano Martínez de Irujo.

Como patrocinador principal del centenario, que cuenta también con la colaboración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, y el Ayuntamiento de Sevilla, la Fundación Cajasol acogerá del 26 de marzo al 28 de mayo un ciclo de cinco conferencias abiertas al público.

Así, los encuentros los iniciarán el ex presidente del Gobierno, Felipe González, y Juan Manuel Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta de Andalucía, en la mesa titulada 'Una duquesa política', que estará moderada por la periodista Susanna Griso y tendrá lugar en el Teatro Cajasol a las 19,00 horas.

La relación de Cayetana con los toros será el eje de 'Una duquesa en la plaza', que reunirá el 16 de abril a las 19,30 horas al torero José María Manzanares y al periodista y escritor, Rubén Amón, junto a la periodista Elene Salamanca como moderadora.

El retrato de 'Una duquesa libre' lo trazarán el 28 de abril a las 19,30 horas los periodistas Carlos Herrera y Rosa Villacastín e Ignacio Jiménez Sánchez Dalp, párroco de la parroquia de Santa María de las Flores. La mesa estará moderada por la periodista Mamen Mendizábal.

El 14 de mayo a las 19,30 horas será el turno de 'Una duquesa del pueblo', donde José María Flores, el ex Hermano Mayor de la Hermandad de los Gitanos; Carmen Tello, amiga de Cayetana y esposa de Curro Romero; su viudo Alfonso Díez y el neurocirujano Francisco Trujillo, hablarán "sobre la faceta más íntima y personal de la protagonista" en una charla moderada por la periodista Marina Bernal. Por último, el 28 de mayo, los hijos de Cayetana de Alba recordarán a 'Una duquesa en familia' junto al periodista Alberto García Reyes.

Por su parte, el jueves 19 de marzo el Cine Cervantes acogerá el pre-estreno del documental 'Cayetana. La Duquesa de todos', co-producido por Ábside Media producciones y Madroom, en colaboración con Canal Sur y Netflix España. Además, los actos incluirán la presentación el 15 de abril en el Palacio de Dueñas de Sevilla y el 24 de marzo en el Palacio de Liria de Madrid del libro 'La última duquesa', que publica Cayetano Martínez de Irujo con la editorial La Esfera de los libros.