A prisión por vender drogas desde un piso de Mairena del Alcor (Sevilla) en una operación con otros cuatro detenidos

Sutancias estupefacientes y dinero incautado en una vivienda en Mairena del Alcor usada para venta de drogas. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Último refugio', ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes muy activo en la localidad sevillana de Mairena del Alcor. La fase de investigación se inició tras la detección de un "aumento significativo" del conocido método de menudeo, lo que generaba una "notable alarma e inseguridad entre los vecinos".

Los agentes establecieron dispositivos de vigilancia sobre una vivienda de este municipio sobre la que tenían sospechas de estar siendo utilizado como centro de almacenamiento de las sustancias estupefacientes, informa en un comunicado.

Fruto de esos operativos se identificaron a varias personas relacionadas con la distribución de la droga, cada uno de ellos con una misión específica dentro de la organización.

Tras el correspondiente registro domiciliario, los agentes se incautaron de 5,5 Kilos de hachís, 828 gramos de marihuana, así como 3.228 euros en efectivo. Paralelamente, intervinieron una pistola tipo taser junto con diversos objetos como televisores, relojes y herramientas cuya procedencia y titularidad se está investigando como posibles objetos robados.

La investigación llevada a cabo por el Puesto Principal de Los Alcores ha finalizafo con la detención de cinco personas relacionadas con los hechos investigados, que han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de un delito contra la salud pública, así como delitos de pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas, decretándose el ingreso en prisión de uno de los detenidos.

La Guardia Civil continúa analizando diversa información y declaraciones obtenidas, por lo que no se descartan nuevas detenciones.