Cuatro detenidos tras desmantelar seis cultivos 'indoor' de marihuana con un millar de plantas en Dos Hermanas (Sevilla)

Los agentes desmantelan un cultivo 'indoor' de marihuana en Dos Hermanas. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desmantelado en la localidad sevillana de Dos Hermanas seis cultivos 'indoor' de marihuana y han detenido a cuatro personas por su presunta relación con los hechos.

La investigación tuvo su origen en diversas informaciones recibidas por los agentes que apuntaban a la posible existencia de plantaciones de marihuana en varias viviendas de una barriada de la localidad nazarena, informa en un comunicado.

Al respecto, algunas de las viviendas estaban ocupadas por moradores sin actividad laboral conocida que, supuestamente,obtenían ingresos derivados de esta actividad ilícita, mientras que otros inmuebles habrían sido destinados íntegramente a este tipo de cultivos.

Fruto de las gestiones de investigación y vigilancias realizadas conjuntamente por ambos cuerpos, los agentes pudieron determinar la existencia de varios cultivos 'indoor' de marihuana, destinados a su distribución.

Como resultado del operativo policial, se han llevado a cabo siete registros domiciliarios en los que fueron detenidas cuatro personas y se intervinieron 1.000 plantas, con un peso aproximado de 300 kilogramos. Asimismo, se ha inutilizado el sistema eléctrico usado para abastecer las plantaciones, evitando así el grave riesgo de incendio asociado a este tipo de instalaciones ilegales.

Los inmuebles se encontraban conectados fraudulentamente al suministro eléctrico general para maximizar los beneficios obtenidos a la actividad ilícita. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.