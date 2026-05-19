PSOE acusa al alcalde de Sevilla de "desmantelar la atención a los menores vulnerables" con "listas de espera de un año"

Archivo - La edil del PSOE Encarnación Aguilar - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha señalado la "falta de personal" que sufren los Centros de Servicios Sociales de Sevilla, situación que "afecta directamente a la atención a menores vulnerables" con listas de espera "que superan el año", dentro de lo que han calificado como un "plan de Sanz para desmantelar los servicios sociales".

Según ha detallado el PSOE en una nota de prensa, la concejala socialista Encarnación Aguilar ha afirmado que los hechos "no responden a una dinámica puntual, sino que forman parte de una estrategia planificada de Sanz y su equipo" para "desmantelar los servicios sociales", ha puntualizado.

Aguilar ha afeado que "las familias desfavorecidas interesan muy poco al Señor Sanz" y que "detrás de la propaganda", los niños que más lo necesitan "están abandonados", ha insistido la edil socialista.

Asimismo, Aguilar también ha ahondado en los motivos del "desmantelamiento" de los servicios sociales, que, según la socialista, se debe a que "muchos de los programas están siendo privatizados y el cuidado de estos centros es nulo".

En esa línea, ha sostenido que la situación es "especialmente delicada", según trasladan los sindicatos en los Centros de Servicios Sociales de El Cerro, Macarena, Polígono Sur, Polígono Norte, San Jerónimo, Los Carteros y Tres Barrios, donde aseguran estar operando con "un único educador social" en lugar de dos, tal como recoge la Relación de Puestos Laborales (RPT).

Dicha figura, junto al trabajador social y al psicólogo, que también debe haber en cada centro, son los encargados de valorar la situación de riesgo en la que se encuentra cada menor cuando se produce alguna denuncia o notificación y poner en marcha programas de intervención.

LISTAS DE ESPERA DE UN AÑO

En centros como los de El Cerro, la lista de espera alcanza las 40 familias y supera el año. "Hay peticiones de mayo de 2025 que no son atendidas", ha criticado Aguilar. Además, para la valoración de estas peticiones "tampoco es posible contar con el Educador Social, ya que, entre sus funciones está la vigilancia del absentismo escolar" y actualmente "atiende a 80 familias con protocolos en marcha" por este problema, según denuncian los sindicatos.

Asimismo, señalan los problemas derivados de la amplia zona de responsabilidad que abarca, ya que este centro da servicio a los barrios del Cerro, Su Eminencia, Padre Pío, Palmete, Nuevo Palmete y Ciudad Jardín, por lo que, defienden, debería contar con "el doble de plantilla", según establece la propia ley de la Junta de Andalucía.

Ante esta situación, los socialistas han exigido al alcalde "un plan de choque inmediato para atender estos barrios y estas familias más vulnerables", para que así "deje de ser un Ayuntamiento donde la aporofobia parece ser la tónica en el tratamiento y el abordaje de los servicios sociales".

En este sentido, Aguilar ha pedido al Gobierno Local que dé respuesta a la falta de personal, "contratando los educadores sociales necesarios" y cubra el "elevado número de vacantes" existente en todos los centros. Paralelamente, en el caso del Cerro, el PSOE reclama la creación de otro Equipo Básico de Menores para que nunca se lleguen a "situaciones límite" como la de las 40 familias en listas de espera.