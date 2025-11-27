El PSOE se opone al trazado para la ampliación de la Línea 3 del Metro de Sevilla: "Destruye espacio público"

Imagen de recurso de un convoy del Metro de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha expresado este jueves su "oposición frontal" al trazado previsto para la ampliación de la Línea 3 del Metro de Sevilla, que, asegura, contempla un tramo en superficie de más de 500 metros en Los Bermejales y actuaciones de características similares en Bellavista.

Según una nota de prensa emitida por el partido, el portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha advertido de que esta decisión supondría que "el Metro cruce una avenida que hoy es un gran espacio público, lleno de negocios y de disfrute para los vecinos de Los Bermejales, destruyéndolo por completo", por lo que, a su juicio, el proyecto es "un auténtico contrasentido que va contra toda lógica".

Muñoz, por ello, ha insistido en que "el Metro tiene que ir bajo tierra tanto en Bellavista como en Los Bermejales: es un principio básico. Donde haya trama urbana y vivienda, el Metro debe ir soterrado".

El PSOE ha asegurado además que los planos de la Junta confirman que, "pese a los anuncios iniciales, el Metro emerge a la superficie tras la estación de Los Bermejales, afectando a vías principales como el Paseo de Europa, avenida de Finlandia, Estonia e Irlanda". En Bellavista, prosiguen los socialistas, "el proyecto también prevé intervenciones con importantes afecciones urbanas derivadas del trazado en superficie".

Asimismo, los socialistas han anunciado que está finalizando la redacción de sus alegaciones al proyecto tanto en Los Bermejales como en Bellavista, con el objetivo de exigir un trazado completamente soterrado, tal y como se había planteado en etapas previas del diseño de la línea.