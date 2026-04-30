PSOE de Sevilla afirma que el Gobierno cederá Los Gordales para la ampliación de la Feria y afea a Sanz que "venda humo"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en declaraciones a los medios. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha acusado este jueves al alcalde, José Luis Sanz, de "vender humo" con la ampliación de la Feria y ha aclarado que, solo existe una solicitud de cesión de terrenos por parte del consistorio hispalense hecha en febrero de 2026. "El informe de Hacienda está en sus últimos trámites y todo hace indicar que será un informe favorable", ha indicado Muñoz, descartando cualquier tipo de impedimento del Ministerio para que la ampliación en esos terrenos sea posible.

"La realidad es que no hay proyecto real, ni planificación cerrada ni garantías de ejecución", ha afirmado Antonio Muñoz, afeando a su vez a Sanz su "cambio de posiciones" sobre el beneplácito de Hacienda para la ampliación de los terrenos. "Primero echaba la culpa al Ministerio de que no cedía los terrenos. Después, ha dicho que haría la ampliación sí o sí", ha señalado el socialista, según ha recogido la formación política en una nota.

Asimismo, Antonio Muñoz también ha puesto el foco en que la fórmula elegida para la ampliación, una concesión de obra a una UTE privada, es un modelo "caro y desequilibrado". "Vamos a pagar 40 millones de euros más que si el Ayuntamiento decidiera realizar una inversión totalmente pública, como se hace en otras avenidas o equipamientos", ha explicado en base a los estudios ya presentados.

En este contexto, el portavoz socialista ha puesto de manifiesto las "mentiras" que Sanz ha pronunciado sobre la ampliación de la Feria. "Ha sido una catarata de mentiras desde el 2024, marca de la casa del Señor Sanz", ha precisado. Además, Muñoz ha mostrado su preocupación señalado que, a tenor de lo sucedido, "la ampliación ni está garantizada ni es una realidad y, por tanto, es un fiasco".

Por un lado, ha cuestionado la sucesión de declaraciones del regidor, criticando que lleva desde 2024 garantizando que la ampliación de la Feria "se estrenará al año siguiente y ya en su última intervención retrasó el proyecto al 2028".

Mientras, Muñoz ha mostrado su "incredulidad" ante el proyecto porque, hasta el momento "no hay avances administrativos relevantes ni licitación ni proyecto cerrado" después de que el estudio se presentase en mayo de 2025.

Asimismo, el portavoz socialista ha señalado la dificultad de que se cumpla incluso la última fecha anunciada por Sanz de 2028, por los plazos técnicos de la misma propuesta, ya que entre la adjudicación, todavía no realizada, y la finalización pasarán dos años.

PROPUESTA PÚBLICA

Frente a este modelo, el Grupo Municipal Socialista ha abogado por abordar la ampliación de la Feria desde un modelo totalmente público, que permitiría ahorrar el citado sobrecoste de 40 millones de euros. Además, Muñoz ha recalcado el "apoyo rotundo" del PSOE a la ampliación de la Feria y, por tanto, su disposición a aprobar cualquier modificación presupuestaria que se necesite para garantizar la inversión pública.

No obstante, ha insistido en calificar como "despropósito" y "fiasco" el proyecto del Gobierno de Sanz. "Estas continuas mentiras están jugando con las expectativas de los sevillanos, porque ni hay proyecto ni una financiación garantizada, ni hay un calendario", ha apuntado. Finalmente, Antonio Muñoz ha defendido que hay un modelo económico para financiar la ampliación de la Feria que "es muchísimo más caro para los bolsillos de los sevillanos".