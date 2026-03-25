PSOE Sevilla defiende que el proyecto inmobiliario de la Manzana de Pinillos "incumple" la normativa urbanística

Archivo - El concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Javier Páez. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha advertido este miércoles de que el proyecto inmobiliario en el Edificio Pinillos, ubicado en el barrio de San Roque, junto a Santa Justa, pretende "remodelar la mitad de la manzana con un párking subterráneo y la rehabilitación de 60 viviendas", algo que, a su juicio, responde a un "incumplimiento flagrante de la normativa urbanística".

En una nota emitida por el grupo, el concejal socialista Francisco Páez ha asegurado que "no existe un estudio sobre la patología del edificio que justifique que no se van a producir daños en la estructura por el parking subterráneo". De hecho, abunda, este es "uno de los mecanismos de obligado cumplimiento para una actuación de esta envergadura".

Por otro lado, ha indicado que "en contra de lo que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para edificios protegidos de estas características", también "se incumple la normativa" por la proyección de áticos en la rehabilitación de las 60 viviendas, una cuestión que "rompe la uniformidad del edificio".

Además, señala que "otro de los incumplimientos es el relativo al proyecto de parking subterráneo". Páez ha enmarcado en este sentido que el PGOU obliga a que los aparcamientos de esta índole tengan una entrada y una salida, pero "aquí solo hay una rampa de entrada y salida".

Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista han exigido al Ayuntamiento del PP que revise la licencia de las obras concedida para que se ajuste a la legalidad vigente.