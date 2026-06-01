El PSOE de Sevilla exige al alcalde mayores frecuencias y conexión con el Prado de la línea 39 de autobús

Archivo - Imagen de archivo de un autobús de Tussam circulando por el centro de la ciudad. A 23 de enero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado al Ayuntamiento de Sevilla una mejora del "deficiente" servicio que ofrece la línea 39 de Tussam a los vecinos de Hacienda El Rosario y Hacienda San Antonio, mediante un aumento de las frecuencias de paso y su conexión con el Prado San Sebastián.

Según ha detallado el PSOE en una nota de prensa, la frecuencia de paso de esta línea ronda los 30 minutos "según les han hecho llegar los vecinos", que además han criticado que el servicio comience a las 7,00 en lugar de a las 6,00 horas, como el resto de las líneas.

De esta manera, los socialistas han señalado que el elevado tiempo de espera, "que en algunos tramos del día se alarga hasta la hora", y el comienzo tardío "complican la rutina" de los vecinos de estas zonas de Torreblanca.

Además, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha señalado una "falta de mantenimiento de los vehículos, "con años de antigüedad", y que según ha asegurado, "no disponen siquiera de aire acondicionado.

En este sentido, De Aragón ha asegurado que la situación es "más grave" en vistas del "crecimiento" que han experimentado dichas barriadas en los últimos años, mientras el servicio sigue "igual o peor".

Con este contexto, el PSOE ha exigido la extensión de la línea 39 hasta el Prado de San Sebastián "para tener una conexión real y útil con el resto de la ciudad", más frecuencias y la modernización de la flota de autobuses. "Llevan varios años pidiéndolo y Sanz no les escucha", ha afirmado el edil.