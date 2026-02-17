PSOE Sevilla pide a la Junta "una apuesta decidida y voluntad política para la ampliación de Aerópolis"

Archivo - Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis) - AERÓPOLIS - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Sevilla y parlamentaria, Encarnación Martínez, ha criticado este martes el "abandono del Gobierno de Moreno Bonilla a la industria estratégica de Sevilla", algo que está "frenando el futuro económico de nuestra tierra".

En comisión parlamentaria, la también portavoz del partido ha pedido al consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, "una apuesta decidida y voluntad política para la ampliación de Aerópolis, frenar la recalificación de terrenos del Canal de la Expo y garantizar los empleos y el arraigo andaluz de Ayesa Digital tras su venta a un consorcio vasco".

"La situación del parque tecnológico Aerópolis en el municipio de La Rinconada es el ejemplo perfecto de cómo la desidia institucional y el abandono de la industria estratégica están frenando el futuro económico de Andalucía", ha señalado.

"Nos encontramos ante un proyecto que no necesita promesas ni estudios interminables, necesita voluntad política. Los terrenos para su ampliación están disponibles, existe demanda empresarial real y el sector aeronáutico sigue creciendo a nivel internacional. Sin embargo, la ampliación sigue bloqueada por la inacción del Gobierno del Partido Popular", ha lamentado Encarnación Martínez.

La parlamentaria socialista ha criticado al consejero la "preocupante falta de visión estratégica por parte de la Junta de Andalucía de uno de los principales motores de innovación no solo de Sevilla, sino de toda Andalucía: el Parque Científico y Tecnológico Cartuja".

"Resulta absolutamente incomprensible que esté permitiendo la recalificación de cerca de 30.000 metros cuadrados que estaban destinados a innovación, investigación y desarrollo para convertirlos en suelo comercial destinado a bares, restaurantes, supermercados y actividades hoteleras", ha afirmado, en alusión a los terrenos del Canal de la Expo. Ha insistido en exigirle que "paralice la recalificación de este espacio, ideada en connivencia con el alcalde de Sevilla".

Por otro lado, Encarnación Martínez ha lamentado "la absoluta pasividad" del Gobierno andaluz ante la venta de Ayesa Digital a un consorcio vasco, con participación del Gobierno de esa comunidad. "Hablamos de una empresa estratégica, de un referente tecnológico y, sobre todo, hablamos de aproximadamente 3.500 puestos de trabajo".

"La Junta no ha hecho nada para intentar retener esta operación y ahora, cuando la venta ya es una realidad, el Gobierno andaluz asegura que va a vigilar el empleo pero no sabemos cómo lo va a garantizar", ha reafirmado la parlamentaria socialista.