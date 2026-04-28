Publicadas en el BOJA las modificaciones de las tarifas de abastecimiento de agua de Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de un grifo de agua de uso doméstico goteando. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este martes, 28 de abril, la resolución de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, por la que se autorizan las modificaciones de las tarifas de agua potable de la empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla (Emasesa).

Las tarifas autorizadas, en lo que a la cuota de contratación se refiere (IVA excluido) --a partir del 1 de enero de 2025--, oscilan entre los 69,008 euros para un calibre del contador de hasta 15mm y un caudal permanente de hasta 2,5m3/h y los 439,87 euros previstos para un calibre de 100mm y un caudal de 100m3/h o superior.

Se considera, tal como consta en la resolución, con fecha de 17 de abril y consultada por Europa Press, que no existe cambio de uso a efectos de la cuota de contratación en los cambios de vivienda de uso turñistico (VUT) a doméstico y viceversa. La cuota de reconexión tiene las mismas tarifas que la de contratación.

El resto de previsiones de la ordenanza omitidas en esa relación "se regirán por lo dispuesto en la citada Ordenanza Municipal reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio de abastecimiento de agua en el municipio", publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla de 18 de febrero de 2026.

La resolución que se dicta surte efectos desde el día en que se adopta, independientemente de la fecha de su publicación en el BOJA como requisito de publicidad. "De la misma se deberá informar expresamente por la entidad a los usuarios del servicio, hasta tanto no se publique en el citado boletín".

Para 2024 se contempló una "leve subida" de las tarifas del agua en los doce municipios a los que abastece la compañía, que representan a más de 1,2 millones de usuarios, de entre un 15 y un 18% en función de si el consumo doméstico es eficiente o normal, respectivamente, e incrementar el número de familias a las que se les aplicaría el bono social por ser especialmente vulnerables, hasta alcanzar las 10.000 frente a las 8.000 que se beneficiaban hasta la fecha.

Así, a los consumos domésticos eficientes --hasta 90 litros-- se les aplicaría una subida del 15% repartida en un 7,5% en 2024 e idéntico porcentaje en 2025. Esto se traducía en unos 1,15 euros más al mes.