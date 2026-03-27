El Puente de San Telmo de Sevilla tendrá un solo carril en cada sentido y más espacio para el peatón en Semana Santa

Archivo - Imagen del Punte de San Telmo de Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este viernes una reordenación del tráfico y el espacio peatonal en el Puente de San Telmo para facilitar la movilidad de los ciudadanos de cara a la Semana Santa.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, se va a reducir el tráfico rodado a un carril por sentido pasando a ocupar uno de los carriles de circulación para zona peatonal.

Asimismo, se inhabilitado el giro a la izquierda desde el puente hacia el Paseo de Colón, quedando obligatorio el giro a la derecha en dirección al Paseo de las Delicias

Actualmente, el paso peatonal se encuentra limitado al lado norte del puente debido a la instalación de toldos en la banda sur. Con esta actuación, el Ayuntamiento busca priorizar la movilidad peatonal en uno de los puntos clave de la ciudad durante estas fechas, "garantizando una circulación más fluida y segura para sevillanos y visitantes".