El Real Alcázar de Sevilla consolida seis plazas fijas-discontinuas para reducir temporalidad y mejorar las condiciones

El delegado de Hacienda y presidente del Consejo Rector, Juan Bueno, en el Real Alcázar de Sevilla junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este lunes que el Consejo Rector del Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial de Sevilla ha aprobado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para incorporar seis puestos fijos-discontinuos que hasta ahora tenían carácter temporal, dentro de la estrategia impulsada por el actual Gobierno municipal para reducir la temporalidad y mejorar las condiciones laborales de la plantilla del monumento.

Tal y como ha asegurado el Consistorio en una nota, esta medida permitirá consolidar estas plazas en la estructura del Patronato y ampliar el periodo de actividad de estos trabajadores. Asimismo, han apuntado que con el gobierno anterior "prestaban servicio durante tres meses al año", mientras que con la llegada del actual equipo "pasaron a desarrollar su labor durante seis meses anuales y ahora ya se consolida de forma definitiva estas plazas", dando así respuesta a una "demanda histórica" y adaptando la organización a las necesidades reales del servicio. Tras su aprobación en el Consejo Rector, esta modificación será elevada próximamente a la Junta de Gobierno para su aprobación definitiva.

Por su parte, el delegado de Hacienda y presidente del Consejo Rector, Juan Bueno, ha destacado que "seguimos avanzando en la consolidación de empleo y en la reducción de la temporalidad en el Real Alcázar, cumpliendo además con los principios que marca la legislación vigente y mejorando las condiciones laborales de los trabajadores del monumento".

En esta línea, Bueno ha subrayado que "esta medida es fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno municipal y la Dirección Gerencia del Patronato, encabezada por Ana Jáuregui, para reforzar la estabilidad de la plantilla y garantizar una gestión más eficiente y moderna de uno de los principales referentes patrimoniales y culturales de Sevilla".

En contexto, esta actuación se enmarca en el conjunto de mejoras organizativas y laborales que el actual equipo de gobierno viene desarrollando en el Real Alcázar desde el inicio del mandato, orientadas a "modernizar la gestión interna del Patronato, reforzar los recursos humanos y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos del monumento".

Igualmente, se continúa avanzando en la elaboración de bolsas de empleo temporal propias para todas las categorías profesionales, "agilizando la cobertura de sustituciones y vacantes temporales y mejorando la capacidad de respuesta del organismo".

En materia de prevención y salud laboral, el Patronato ha puesto en marcha el nuevo Protocolo de resolución de conflictos en el trabajo, para la prevención de la violencia, el acoso y otras conductas inapropiadas en el entorno laboral, además de impulsar medidas derivadas de la Evaluación de Riesgos Psicosociales y un nuevo protocolo específico frente al estrés térmico.

Además, se ha aprobado un nuevo Plan de Formación Anual diseñado con la participación de los trabajadores, "fomentando la formación continua y la actualización permanente de conocimientos de la plantilla".

Paralelamente, desde la Dirección Gerencia se sigue trabajando en la revisión de la Valoración de Puestos de Trabajo y en la elaboración de un Reglamento de Productividad adaptado a la normativa vigente, con el objetivo de "mejorar la organización interna, reforzar la seguridad jurídica y avanzar en una gestión más eficaz y moderna del Patronato".

Finalmente, Bueno ha señalado que "el compromiso de este Gobierno municipal es seguir fortaleciendo el Real Alcázar desde dentro, mejorando la estabilidad laboral, modernizando su organización y garantizando una gestión responsable y eficiente de un espacio patrimonial único".