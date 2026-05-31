Reaniman a una mujer tras precipitarse al río Guadalquivir desde el Paseo Rey Juan Carlos I en Sevilla

Archivo - Vista de los toldos del Puente del Cachorro de Sevilla. A 26 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser reanimada este domingo, 31 de mayo, tras precipitarse al río Guadalquivir desde el Paseo Rey Juan Carlos I en Sevilla capital, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar sobre las 8,30 horas de esta mañana, cuando el teléfono 112 ha recibido un aviso por parte de un testigo alertando de que una mujer había caído al río a la altura del Centro de Lipasam, una zona próxima a Plaza de Armas.

Así, la sala coordinadora ha desplazado hasta el lugar de los hechos a efectivos de Policía Local y Nacional, y sanitarios del 061, quienes según han apuntado los testigos, han realizado practicas de reanimación sobre la víctima.