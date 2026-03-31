El recuerdo de Sandra Peña, presente en la procesión del Cerro del Águila de Sevilla, de la que era hermana

La madre de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, emocionada en la salida de la hermandad del Cerro del Águila iniciando estación de penitencia a la catedral. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hermandad del Cerro del Águila de Sevilla ha homenajeado en su salida procesional de este Martes Santo a Sandra Peña, la joven que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, la cual era hermana de esta corporación.

Los padres de Sandra Peña han asistido en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores a la salida de la corporación durante el mediodía. Visiblemente emocionados han estado junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la primera levantá a Nuestro Padre Jesús de la Humildad que ha sido dedicada a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y a la memoria de la menor.

No ha sido la única levantá en homenaje a Sandra Peña. El capataz del palio de Nuestra Señora de los Dolores, Juan Antonio Guillén, ha dedicado la llegada de la dolorosa al palquillo de autoridades de la plaza de la Campana en memoria de la menor fallecida y de todas las personas que "sufren bullying".

Hace una semana, el pregonero de la Semana Santa de Sevilla, José Antonio Rodríguez, mencionó en su texto a Sandra Peña y a todos los jóvenes que viven acoso escolar.

"Aquellos jóvenes que sufren, acudid a vuestras familias, pero también refugiaos en vuestras hermandades. Nunca os dejarán solos", afirmaba el pregonero en las tablas del Teatro de la Maestranza.

Durante todo el recorrido, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores lleva en su cintura el fajín votivo de sus devotos, en el que este año se prende un broche en memoria de Sandra Peña. Se trata de una obra de Joyería Torrejón, donado por un grupo de hermanos.