Reparada la tubería de Agua del Huesna que ha provocado daños en 40 viviendas en Tocina (Sevilla)

Estado de la tubería reparada por el Consorcio de Agua del Huenas en Tocina (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE TOCINA

TOCINA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Consorcio de Agua del Huesna ha reparado durante la mañana de este martes la tubería que provocaba este lunes daños por inundaciones en unas 40 viviendas del barrio de Veracruz de Tocina (Sevilla).

El vicepresidente de la entidad, José María Villalobos, ha confirmado a Europa Press, que la tubería se reparó durante la madrugada y que esta mañana se "ha ido llenando progresivamente" hasta recuperar la presión del agua necesaria.

Durante las 24 horas que han durado aproximadamente los trabajos hasta la recuperación definitiva, Villalobos ha señalado que no se han producido problemas en el suministro de agua del municipio o localidades aleñadas, a excepción de la urbanización Los Jinetes de Carmona que estuvo algunas horas sin agua.

Sobre las causas de lo sucedido, el vicepresidente ha apuntado que la tubería tenía unos 30 años de antigüedad y que se están investigando los motivos concretos aunque no se descarta "un defecto de fabricación" ya que la vida útil de estas instalaciones alcanza los 70 años.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Francisco José Calvo, ha asegurado a esta agencia que la situación "ha vuelto a cierta normalidad" y que las viviendas afectadas "ya no tienen agua", salvo en algunos garajes.

Asimismo, el Consistorio ha instalado desde la tarde del lunes un punto de recogida de productos de limpieza en el barrio y se ha repartido botellas de agua.

"Fue un error meter esa tubería por los núcleos urbanos en el pueblo. Creo que eso no se ha hecho en ninguna otra localidad. Es un riesgo, porque es por la gran presión que tiene esa tubería. Este error se cometió hace 30 años y es el que estamos pagando ahora", ha afirmado el alcalde.

Villalobos ha confirmado que a finales de este mes va a salir a licitación del proyecto de renovación del tramo de la red que pasa por el municipio y que contempla el cambio de recorrido para que deje de transcurrir por vía urbana. El proyecto tiene un coste de 25 millones de euros y ha tenido que ser redactado "lo más rápido que se ha podido".

"Cuando el año pasado pasó lo de los Rosales ya nos hizo pensar que podía no ser un problema tan puntual del tramo de los jinetes. Por eso decidimos afrontar el cambio del tramo que discurre por Tocina y los Rosales, que es lo que espero que cuanto antes podamos tener", ha reseñado.

Por otro lado, el vicepresidente del Consorcio ha asegurado que se van a activar las ayudas a través de los seguros para atender los daños provocados por las inundaciones en las 40 viviendas afectadas. Todo ello en un procedimiento similar al del pasado año.

"Esa es ahora la prioridad, una vez que ya hemos repuesto el suministro. La prioridad se centra en que estas 40 familias puedan tener cuanto antes la indemnización", ha concluido.