La Rinconada (Sevilla) suma el reconocimiento 'Ciudad Árbol del Mundo' de la ONU al premio 'Andalucía en Flor' de AMJA

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, entre el delegado de Parques y Jardines, Rafael Reyes, y el responsable municipal de Medio Ambiente, José Manuel Romero. - AYTO.DE LA RINCONADA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de La Rinconada ha sido reconocido como 'Ciudad Árbol del Mundo' por parte de la ONU. 'Tree Cities of the World' es una iniciativa que comenzó en noviembre de 2018, cuando la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, (FAO) celebró el primer Foro Mundial sobre Bosques Urbanos en Mantova, Italia.

Este evento reunió a líderes forestales urbanos de todo el mundo. Es aquí donde la FAO llamó a la acción a las ciudades para que inviertan en soluciones basadas en los bosques hacia un modelo de desarrollo urbano más sostenible y resiliente e introdujeron por primera vez el programa 'Tree Cities of the World', una iniciativa conjunta con la Fundación Arbor Day, remarca el Consistorio en un comunicado.

Ambas organizaciones son líderes mundiales en el avance de 'Urban forestry', son líderes de opinión y tienen una presencia activa en países de todo el mundo. Se trata de un programa global que impulsa políticas públicas basadas en la sostenibilidad, la planificación verde, la protección del patrimonio arbóreo y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía a través de la infraestructura verde.

Al respecto, La Rinconada acaba de ser reconocida como 'Tree City of the World' ('Ciudad Árbol del Mundo) "por su compromiso en garantizar que los árboles urbanos se mantengan adecuadamente, se gestionen de manera sostenible y se celebren debidamente. Con este reconocimiento, La Rinconada da un paso más en su estrategia de consolidación como municipio referente en políticas ambientales, arbolado urbano, espacios verdes y adaptación al cambio climático, alineándose con los criterios internacionales de sostenibilidad urbana".

"Este proceso sitúa a La Rinconada en el mapa de las ciudades que apuestan por un modelo urbano más saludable, resiliente y conectado con la naturaleza, reforzando su proyección internacional en el ámbito de la sostenibilidad urbana. Una ciudad que cuida sus árboles, cuida a su gente", ha destacado el alcalde, Javier Fernández, junto al delegado de Parques y Jardines, Rafael Reyes, y el responsable municipal de Medio Ambiente, José Manuel Romero Campos.

En los últimos años, desde el Ayuntamiento, se ha trabajado de manera planificada en la ampliación de sus zonas verdes, normativa municipal, celebración del Día del Árbol y programas de gestión sostenible del arbolado, añade la nota de prensa del Consistorio rinconero.

En este sentido, en el término municipal hay más de 600.000 m2 dedicadas a zonas verdes, una cifra que, según determina el PGOU de La Rinconada va a ir creciendo en los próximos años. "Pero también se plantan 2.000 árboles por legislatura, se apuesta por las energías sostenibles para abastecer los edificios municipales y la vía pública, se disminuye el consumo y la emisión de gases contaminantes".

Asimismo, se impulsa desde el Gobierno local la movilidad sostenible, los itinerarios en los que "prima el peatón por encima de los vehículos", una extensa red de carriles bici, "numerosas campañas enfocadas al reciclaje", el aprovechamiento de los recursos, la reducción del plástico y "demás iniciativas medioambientalmente saludables".

Además, el pasado año, el municipio fue galardonado en Almería en la VI edición de los premios 'Andalucía en Flor', organizado por la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA), cuyos objetivos son la promoción, la protección, mejora y puesta en valor de los espacios verdes de los municipios de Andalucía.