Romería del Rocío 2026: horario y orden de las hermandades que cruzan el Guadalquivir en la barcaza de Coria (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo. La barcaza de Coria del Río cruza a la Hermandad de Carmona, a 14 de mayo de 2024, en Coria del Río, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Coria del Río recibe a 27 hermandades rocieras estos días, a las que acompañan miles de peregrinos, que cruzan el Guadalquivir en la tradicional barcaza, en su camino hacia la aldea almonteña, donde se presentarán ante la Virgen del Rocío.

El tránsito por este punto se ha convertido en el último medio siglo en un momento icónico del peregrinaje de estas corporaciones que, al llegar, se adentran en el pueblo para realizar, a su vez, su presentación en la Parroquia de Nuestra Señora de la Estrella.

Este martes, la barcaza vive su jornada más especial, tras la salida a las 10,00 horas de la Hermandad de Coria, las hermandades de Ronda, Montequinto y Alcalá de Guadaíra tenían fijado su paso por el río durante la mañana, mientras la tarde de este martes será el turno de Morón, que llegará al pueblo poco después de las 17,00 horas y Carmona, que lo cruzará a las 19,30 horas.

Asimismo, el miércoles 20 será el día más intenso, con hasta nueve hermandades cruzando la localidad. Comenzará la Hermandad de las Cabezas a las 8,00 horas y le seguirán las hermandades de Utrera, a las 10,30 horas; Osuna, junto a Marchena, a las 12,00 horas; Dos Hermanas, a las 14,00 horas; Écija, a las 16,30 horas; Córdoba, a las 17,00 horas, y cerrará la jornada la de Los Palacios, a las 17,30 horas.

Por otro lado, el jueves será el día que cierre el paso de las hermandades en el camino de ida. La única que cruzará será la hermandad de Puente Genil, a las 10,00 horas.

PASO DE VUELTA

Las hermandades volverán a cruzar el Guadalquivir, de regreso a sus sedes tras celebrar el Pentecostés. El martes, 26 de mayo, cruzará la Hermandad de Torremolinos, a las 11,30 horas, y la de Málaga a las 16,00 horas.

Del mismo modo, el miércoles transitará la Hermandad de las Cabezas a las 8,00 horas, seguida de la Hermandad de Montequintoñ a las 10,30 horas, y Utrera, a las 14,00 horas. Por su parte, la Hermandad del Rocío de Coria del Río llegará a su sede sobre las 20,00 horas.

Las filiales encargadas de cerrar este cruce por el municipio el jueves 28 serán las de Dos Hermanas, a las 9,00 horas, y Los Palacios, a las 11,30 horas.

La primera hermandad en pasar el río con la barcaza ha sido la de Estepona (Málaga), este pasado, mientras que el domingo usaron este medio de transporte fluvial los rocieros de La Caleta, Vélez-Málaga, Almería y Lucena (Córdoba). Este lunes ha sido el turno de Málaga, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Arroyo de la Miel --todas ellas de la provincia malagueña, al igual que Fuengirola--, Santa Fe (Granada), El Viso del Alcor (Sevilla) y Granada.