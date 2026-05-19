Romería del Rocío 2026: orden y horario del paso de las hermandades por Villamanrique

Archivo - Una de las hermandades del Rocío durante su presentación en Villamanrique, en la Romería del pasado año. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Villamanrique de la Condesa se prepara para vivir desde este martes, 19 de mayo, el 'Paso de Hermandades del Rocío', Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, tradicional celebración que convierte a la localidad estos días en punto de referencia de peregrinos en su camino a la aldea almonteña.

Desde la tarde de este martes, casi 70 hermandades y asociaciones del Rocío, procedentes de puntos muy dispares del territorio nacional, harán parada ante los porches de la Iglesia de Santa María Magdalena. En este punto, los bueyes que tiran de las carretas de los Simpecados suelen subir los siete escalones que conducen a la puerta del templo gracias también al empuje de decenas de peregrinos, en un alarde de fuerza.

Cada año, Villamanrique se convierte en lugar de encuentro, donde sus vecinos reciben "con respeto, cariño y orgullo" a hermandades, romeros y visitantes que comparten una celebración única que deja estampas llenas de fervor, emoción y tradición.

La Hermandad de Lucena (Córdoba), a las 18,00 horas, será la primera en discurrir por esta 'carrera oficial' de camino al Santuario de la Virgen del Rocío y, como en los últimos años, la Diputación de Sevilla, a través de Inpro, volverá a emitir por internet, en tiempo real, el paso de las distintas corporaciones en Villmanrique y por otro enclave destacado en la provincia como es el Vado del Quema, en Aznalcázar. Las transmisiones podrán seguirse a través del enlace 'https://dipusevilla.es/pasodehermandades/'.

Para ello, la Diputación despliega una infraestructura tecnológica que incluye múltiples puntos de captación de señal, cámaras de alta definición ubicadas estratégicamente, sistemas de codificación en tiempo real y plataformas de distribución del contenido optimizadas para soportar elevados volúmenes de tráfico simultáneo.

Tras Lucena, será el turno de Málaga (18,45 horas), Torremolinos (Málaga)(19,00), Cabra (Cordoba) (19,15), Jaén (19,30), Málaga -La Caleta (20,00), Murcia (20,15) y Santa Fe (Granada)(20,30).

El miércoles serán 22 las corporaciones rocieras que alcancen la Plaza de España de Villamanrique. Almería-Santander-El Ejido será la que inaugure el paso de hermandades (10,30). A partir de ahí, Albaida del Aljarafe (Sevilla) (10,50), Granada (11,10), Salteras (11,30), Isla Mayor (11,50), ambas de Sevilla; Valencia (12,10); Marbella (Málaga), Tomares, Valencina (Sevilla), Las Palmas de Gran Canaria y Fuengirola (Málaga), con intervalos de 20 minutos.

Huévar del Aljarafe (Sevilla) arranca la jornada vespertina a las 15,30 horas; le seguirán Gijón (16,20), Castrense (Sevilla capital) (16,40), El Viso del Alcor, Almensilla, Montequinto, Benacazón (Sevilla), Priego de Córdoba, Ronda (Málaga), Umbrete y Bollullos (Sevilla), esta última tiene fijado su paso a las 19,50 horas.

PASO DE HERMANDADES JUEVES Y VIERNES

Olivares (Sevilla) inaugura la jornada del jueves a las 9,00 horas, seguida de La Algaba (Sevilla), media hora más tarde. Desde ese momento, y con intervalos de 20 minutos, discurrirán Morón, Lebrija, Palomares del Río, Aznalcázar, San Juan de Aznalfarache, Espartinas, Mairena del Aljarafe, Gelves y Baza, Coria del Río, La Puebla del Río-Brasil, Sevilla-Macarena --todas ellas de la provincia-- que llegará a las 14,30 horas.

Por la tarde, protagonismo de la provincia con Alcalá de Guadaíra, a las 16,30 horas, que antecederá a Mairena del Alcor, Carmona, Tocina, El Cerro del Águila (Sevilla capital), Gines, Camas, Santiponce, Utrera, Dos Hermanas, Córdoba y Las Cabezas de San Juan, que hará su entrada en la plaza a las 21,00 horas.

El viernes, Villamanrique se despedirá de su pueblo a las 6,30 horas. Sanlúcar la Mayor llegará al municipio una hora más tarde, Villanueva del Ariscal cruzará la localidad a las 11,30 horas, Osuna-Marchena, al mediodía, Los Palacios y Villafranca a las 12,15 horas, y por último, Puente Genil (Córdoba), la única que no es de la provincia de Sevilla, a las 17,00 horas.