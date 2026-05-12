La ROSS transforma los patios del Rectorado de la Universidad de Sevilla en escenarios de música de cámara

Concierto de música de cámara en uno de los patios del Rectorado. - ROSS

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), con la colaboración de la Universidad de Sevilla (US) y su Facultad de Geografía e Historia, presenta la segunda edición del programa 'Cámara en los Patios', una propuesta que convierte la histórica Real Fábrica de Tabacos en un "escenario vivo" de música y patrimonio.

La cita, que tendrá lugar el jueves 14 de mayo entre las 18,00 y las 20,00 horas, invita al público a descubrir cinco de sus patios a través de un recorrido musical único. Esta iniciativa nace con la vocación de ampliar los horizontes del ciclo de música de cámara de la ROSS, habitualmente celebrado en la sala Silvio del Espacio Turina, y se enmarca en una jornada especialmente significativa para la institución, al coincidir con la presentación oficial de la temporada 2026/2027, detalla la Orquesta en una nota de prensa.

De este modo, 'Cámara en los Patios' se plantea como un puente entre temporadas, ofreciendo al espectador una experiencia dinámica que le permite transitar entre distintas propuestas musicales mientras anticipa las líneas artísticas del próximo curso. Durante la tarde del jueves, distintos conjuntos formados por profesores de la orquesta ofrecerán actuaciones simultáneas de aproximadamente 30 minutos en diversos espacios del edificio de la antigua Fábrica de Tabacos.

Así, se llevarán a cabo un total de once conciertos breves en una propuesta que permitirá al público diseñar su propio itinerario a través de los patios del Rectorado. "Fiel al espíritu de la programación de cámara" de la ROSS, la propuesta destaca por su "diversidad estilística".

En el vestíbulo de entrada al Rectorado, el programa se adentra en los orígenes de la música instrumental europea con obras que van del Renacimiento al Clasicismo. Este repertorio cobra vida a través de una formación de metales integrada por José Forte y Nuria Leyva (trompetas), Joaquín Morillo (trompa), Francisco J. Rosario y Francisco Blay (trombones), junto a José Manuel Barquero (trombón bajo).

CÁMARA EN LOS PATIOS

El Patio del Reloj propone un cambio de atmósfera con un programa que mira hacia el siglo XX y el repertorio de inspiración americana. La interpretación corre a cargo de un conjunto de metales ampliado con percusión, formado por Luis Ángel Fanjul Campos, Francisco J. Rosario y Francisco Blay (trombones), José Manuel Barquero (trombón bajo), Juan Carlos Pérez (tuba) e Ignacio Martín (percusión).

Por otro lado, en el Patio de San Isidoro, la música de Beethoven se presenta como eje vertebrador del espacio y como anticipo conceptual de la próxima temporada. El conjunto está formado por las violinistas Arabela de Miguel Robledo y Clara Gris, el viola Francesco Tosco y la violonchelista Gretchen Talbot.

El Patio central de Arte ofrece un diálogo entre el repertorio francés y la música americana. Esta propuesta está interpretada por Adriaan Alexander Rinjnhout y Pablo Flores Regidor(violines), Ariadna Boiso (viola), Alejandro Olóriz (violonchelo) y Antonio Hervás (flauta).

Por último, el Patio central de Geografía e Historia acoge un programa que mira hacia la creación contemporánea con obras de carácter innovador. La interpretación reúne a Alexa Farré y Uta Kerner en los violines, Helena Torralba en la viola, Luiza Nancu en el violonchelo y Sarah Roper en el oboe.

Los conciertos estarán distribuidos en dos pases por grupo (tres pases en el caso de la formación del patio Patio de San Isidoro) con pausas intermedias, para permitir que el público pueda moverse con facilidad entre los distintos espacios. Esta iniciativa se enmarca dentro de la programación del ciclo 'Feeling ROSS', con el que la Sinfónica busca acercar la música a la ciudadania.