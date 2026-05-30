Salen a la venta las entradas para los Festivales Flamencos de Alcalá (Sevilla)

El delegado del área de Identidad y responsable de las delegaciones de Cultura, Patrimonio y Turismo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

Las entradas para los Festivales Flamencos 2026 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) salen a la venta en el portal municipal de venta de entradas 'https://entradas.alcaladeguadaira.es/es/recintos'. El XLVI Festival Flamenco Joaquín el de la Paula, por un precio de doce euros, que vuelve al Castillo de Alcalá, será el 26 de septiembre, y el XIX Festival Flamenco Manolito de María, en los Jardines del Auditorio Riberas del Guadaíra, el próximo 13 de junio --gratuito con reserva de entrada por motivos de aforo--.

Tal y como ha emitido el Consistorio alcalareño en una nota, el delegado del área de Identidad y responsable de las delegaciones de Cultura, Patrimonio y Turismo, Christopher Rivas, ha precisado que son "dos citas imprescindibles que siguen poniendo en valor nuestra identidad flamenca y el legado de la soleá alcalareña", y ha insistido en la principal novedad de este año, en la que recuperarán "un espacio cargado de simbolismo para este festival, porque fue precisamente allí donde el festival se celebró durante mucho tiempo.

"Después de 16 años, el Festival Joaquín de la Paula vuelve a su escenario original, recuperando así parte de su esencia y conectando nuevamente el flamenco con uno de los enclaves patrimoniales más importantes y emblemáticos de nuestra ciudad", ha añadido.

Precisamente, como identidad e historia del flamenco, el bailaor Javier Barón, volverá al Festival Joaquín el de la Paula en su tierra natal el próximo 26 de septiembre. "Una figura imprescindible del baile flamenco contemporáneo, con una trayectoria artística de enorme prestigio dentro y fuera de Andalucía y con una forma de entender el flamenco desde la raíz, la elegancia y el respeto a la tradición, y queremos reconocerle lo que ha aportado al flamenco durante tantos años", ha apostillado Rivas.

"Porque hablamos de un artista que ha llevado el nombre del flamenco por escenarios de todo el mundo y que es referencia para muchísimos profesionales y aficionados. Reconocer a Javier Barón es también reconocer el valor de quienes han dedicado su vida a engrandecer este arte desde el esfuerzo, el talento y la autenticidad", ha agregado.

Con el bailaor alcalareño estará un cartel que reúne a nombres de la talla de David Palomar, Lela Soto, Ezequiel Benítez al cante, y Rubén Martínez, Paco León, Rubén Lara al toque, para, según ha explicado el delegado, vivir una noche más en la que Alcalá es referencia del flamenco andaluz".

"Seguimos haciendo de Alcalá una ciudad donde el flamenco se vive, se siente y se comparte, manteniendo viva una tradición que forma parte de nuestra identidad y nuestra historia", ha apostillado. Entradas disponibles en 'https://entradas.alcaladeguadaira.es/es/espectaculo/xlvi-fes...'.

Paralelamente, el Festival Manolito María, que abre la temporada veraniega de flamenco, será el próximo 13 de junio. Se celebrará a los pies de las torres del Castillo, en los jardines del Auditorio Riberas del Guadaíra y según Rivas, contará con "un cartel de artistas que quiere reflejar la esencia de una reunión flamenca íntima, casi cotidiana, de las que forman parte de nuestra memoria colectiva".

"Una imagen que evoca el origen popular del flamenco, la cercanía, el compás compartido y la transmisión de generación en generación de nuestro arte más universal. Esa fotografía original es la que estamos viendo proyectada en estos momentos con artistas de demostrada calidad", ha concretado.

Asimismo, al cante contarán con Paco Morillo, acompañado por Alba Serrano y Beatriz Cruz de Alba, seguido del cante de Diego Benítez y Aroa Cala. Al toque estarán Juan Manuel Flores, Joaquín de Alcalá y Paco León, y al baile, Carmen Algaba, acompañada al cante por Marta Aguilar y al toque por Mariano Delgado. Además, Aroa Cala estará acompañada por Ali de la Tota y Naim Real; Carmen Algaba por Manuel Bellido, Manuel Barbas y Carmen Vicente; y Diego Benítez por Miguel Álvarez y Jorge García 'El Perrichi'. Este año, además, el festival contará con la presentación del flamencólogo Pedro Lopeh, una voz "más que autorizada para conducir una noche dedicada al arte jondo".

En suma, Rivas ha valorado el homenaje que se le realizará a Mario García Alpañés, 'Mario de Alcalá', por toda una vida vinculada al flamenco y a la cultura de nuestra ciudad. "Es una de esas personas que llevan décadas manteniendo vivo el cante desde la afición, el compromiso y el respeto por los cantes de Alcalá. Un cantaor muy ligado a la soleá alcalareña, participante durante años en concursos, recitales y festivales, y muy presente en la vida flamenca de nuestra ciudad, tanto en peñas como en citas tan importantes como el propio Festival Joaquín el de la Paula o el Manolito el de María", ha concluido. Entradas disponibles en 'https://entradas.alcaladeguadaira.es/es/espectaculo/xix-fest...'.