Santa Bárbara reúne en Alcalá a más de 500 representantes de la cadena de valor del sector de la Defensa

Santa Bárbara Sistemas reúne en Alcalá de Guadaíra a más de 500 representantes de la cadena de valor del sector de la Defensa. - SANTA BÁRBARA SISTEMAS

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Santa Bárbara Sistemas, del grupo General Dynamics European Land Systems (Gdels) ha celebrado este martes en su planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el Día de la Industria de Apoyo al Ciclo de Vida, un encuentro que ha reunido a más de 300 empresas y más de 500 participantes del sector de defensa. El evento ha servido para poner en valor las capacidades industriales reales de la cadena de suministro nacional y el papel central de Santa Bárbara como empresa tractora en el sostenimiento de los principales sistemas de defensa terrestre.

Según ha informado Santa Bárbara Sistemas en una nota, la jornada se enmarca en la serie de encuentros sectoriales que Gdels-SBS impulsa por toda la geografía nacional --la edición anterior tuvo lugar en la fábrica de Trubia (Asturias) con la participación de más de 300 compañías también-- y ha situado en el centro del debate el potencial transformador de la industria española y del tejido pyme local y nacional, como palanca de soberanía tecnológica y autonomía estratégica de España.

De este modo, el evento llega en un momento clave para la defensa terrestre española. Tras las grandes adjudicaciones de nuevos programas en 2025, el foco se desplaza hacia la "modernización" y el "sostenimiento", convirtiendo el ciclo de vida en un pilar industrial y tecnológico "decisivo". Esta jornada ha visibilizado capacidades ya desplegadas y plenamente operativas en la planta andaluza, que permiten iniciar "sin demora" los programas próximos.

En este sentido, el director general de Gdels-SBS, Alejandro Page, ha lanzado que "existe una necesidad real que tenemos la responsabilidad de cubrir ahora, y Santa Bárbara, junto a toda su cadena de suministro, está lista para responder de forma inmediata, con capacidades reales y con garantías demostradas a las necesidades de seguridad y defensa marcadas por el Gobierno de España".

UN CENTRO DE EXCELENCIA ÚNICO EN EUROPA

El director de la planta de Gdels-SBS en Alcalá de Guadaira, Plácido Puentedura, ha explicado que la planta sevillana es "el Centro de Excelencia de Santa Bárbara para el mantenimiento y apoyo al ciclo de vida de vehículos como los Leopardo, Pizarro o Castor, así como de sistemas de artillería como el SIAC".

Dispone de centros de integración y fabricación avanzada de subsistemas críticos, una de las mayores cámaras anecoicas de Europa, clave para la realización de pruebas de emisiones electromagnéticas en programas como el Leopardo. Y, por supuesto, una de las joyas de la corona, una pista de pruebas entre las más preparadas de Europa, que permite "validar sistemas completos sin depender de instalaciones externas".

En esta línea, Puentedura ha destacado que se han realizado inversiones por más de diez millones de euros en el último año que es el punto de partida de un plan para llegar a los 25 millones en los próximos años. Todo ello, acompañado también de un crecimiento de la plantilla de un 20% en 2025, ofreciendo un plan de empleo estable "fundamental para el desarrollo de la región".

En la visita, los asistentes han recorrido las instalaciones, comprobando en primera persona en qué consiste el trabajo diario del centro y explorando las oportunidades de colaboración que ofrece la creciente cartera de programas de la compañía, desde el sostenimiento de los vehículos en servicio como los Leopardos hasta los contratos de modernización del Pizarro para cuya ejecución Gdels-SBS ha sido designada contratista principal por el Ministerio de Defensa.

LA ÚNICA INSTALACIÓN ESPAÑOLA LISTA PARA MODERNIZAR EL LEOPARDO 2E

Puentedura ha trasladado a los asistentes a la jornada que "Santa Bárbara es la única instalación española capaz de arrancar de inmediato la modernización del Leopardo 2E, respaldada por más de 20 años de experiencia y una cadena de suministro madura que la compañía ha liderado y consolidado". Esta capacidad quedó probada en situaciones críticas, como la recuperación urgente de los Leopardo enviados a Ucrania, "una operación que ninguna otra planta en España podría replicar".

De esta manera, la modernización del Leopardo supondría para Andalucía más de 200 empleos directos y hasta 1.000 indirectos, consolidando a la comunidad como "polo tecnológico de la defensa terrestre" y contribuyendo de manera directa a la autonomía estratégica nacional.

Asimismo, la red industrial impulsada desde Sevilla integra más de 1.000 empresas españolas, muchas de ellas pymes andaluzas, generando actividad, innovación y empleo cualificado en toda la región. Esa labor de tracción industrial ha sido uno de los mensajes centrales del evento: "Santa Bárbara no solo mantiene capacidades, sino que las multiplica a través de su ecosistema proveedor".

Por su parte, la directora de Gestión de la Cadena de Suministro de Santa Bárbara, Teresa Ruiz, ha destacado el modelo industrial colaborativo de la compañía, que complementa sus capacidades con las de su cadena de suministro, buscando la cooperación como parte de su ADN. Además, Ruiz ha destacado la agilidad de Santa Barbara para contratar a sus proveedores y asegurar que los presupuestos permean de forma "rápida y coordinada".

FABRICACIÓN ADITIVA AVANZADA: UN HITO INDUSTRIAL QUE LLEGA EN SEPTIEMBRE

Durante la jornada se han presentado los avances del Centro de Fabricación Aditiva Avanzada, cuya inauguración, prevista para septiembre de 2026, situará a Sevilla en la vanguardia europea de la fabricación avanzada aplicada a defensa. Page ha insistido en que "la infraestructura, pionera en Europa dentro del sector, incorporará fabricación aditiva avanzada e ingeniería inversa para producir componentes críticos y resolver obsolescencias de componentes que han quedado fuera del mercado, recortando plazos y eliminando dependencias de terceros".

Santa Bárbara, de la mano de sus socios españoles Novaindef (Jaén) y Smartpm (País Vasco), ha diseñado un proceso end-to-end que integra todo el ciclo de valor, desde la identificación de casos de uso y el diseño optimizado para fabricación aditiva hasta la selección de materiales, producción certificada, validación y escalado operativo.

Por último, "este enfoque consolida a Gdels-SBS como referente europeo en aplicación de tecnologías de fabricación avanzada en defensa", ha detallado el CEO de la compañía.