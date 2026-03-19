Semana Santa Sevilla 2026: Esta hermandad supera las 5.000 papeletas de sitio y alcanza su máximo histórico

Archivo - Imágenes de la salida procesional de la Hermandad de la Macarena. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hermandad de la Macarena de Sevilla ha anunciado este jueves que han alcanzado "un nuevo máximo" en el número de papeles de sitio expedidas para la próxima estación de penitencia. En total son 5.304 los hermanos que formaran parte del cortejo.

Según ha indicado la corporación en su página web, esta cifra puede aumentar porque "aún quedan días para su cierre final". Se trata de un incremento del 2,70% con respecto a 2025 y de casi el 45% en comparación con el año 2017.

La hermandad ha destacado la evolución de los cirios de los tramos del Señor de la Sentencia, que han pasado de 1.053 a 1.953, mientras que los cirios de la Virgen de la Esperanza han aumentado de 1.554 a 2.372 en los últimos 8 años.

La corporación ha asegurado que estos datos "ponen de manifiesto no solo un aumento cuantitativo de nuestra cofradía, sino también una mayor presencia de hermanos que desean realizar estación de penitencia en su forma más propia y tradicional".

Asimismo, la hermandad ha subrayado que "esta realidad exige redoblar los esfuerzos organizativos para garantizar, con seriedad y responsabilidad, el buen orden del cortejo, la atención a los hermanos y el cumplimiento de los horarios previstos".

MÁS DE 15.000 NAZARENOS SOLO EN LA MADRUGÁ

A poco más de una semana del inicio de la Semana Santa, las hermandades comienzan a publicar los datos del número de papeletas de sitios sacadas por sus hermanos.

Con estas cifras, la Macarena sigue, por el momento, a la cabeza en número de personas en el cortejo. Además, la Madrugá es la jornada de la semana con más nazarenos en la calle, 15.000 el pasado año, una cifra, que ya con el aumento anunciado va a incrementarse en 2026.

El pasado año, a Esperanza de Triana procesionó con unos 3.900 nazarenos, seguido por El Gran Poder, con alrededor de 3.100 hermanos, y Los Gitanos, con 2.850, que, al igual que la hermandad de San Gil, alcanzó la cifra más alta de su centenaria historia.

Por otro lado, el Nazareno del Silencio y la Virgen de la Concepción fueron acompañados por 1.200 hermanos revestidos con su clásica túnica negra de ruán y cinturón ancho de esparto, y, por último, El Calvario con unos 850 nazarenos.