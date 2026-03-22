Semana Santa Sevilla 2026: Estos son los puntos de avituallamiento de Emasesa y el dispositivo de Lipasam

Archivo - Un cstalero de la Hermandad de la Sed, coge agua en la Av, Luis Montoto, en la Semana Santa Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza Lipasam, va a poner en marcha un plan especial para Semana Santa para mejorar la limpieza y la calidad del servicio en estas fechas de gran afluencia.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el plan incluye un refuerzo de la plantilla con 343 contrataciones para dar servicio a todos los barrios de la ciudad durante la semana de gloria, que se unen a los contratos fijos realizados recientemente, de forma que el dispositivo completo contará con 811 personas y 299 vehículos.

Para este año, se incrementan los equipos quitaceras, pasando de los 3 equipos de 2023 a 8 para este año. De esta forma se pretende retirar la cera del suelo con mayor celeridad. Los trabajos se realizarán durante las madrugadas de los días de procesiones, haciendo especial hincapié en las zonas de cruces y puentes, y a tres turnos una vez que finalice la Semana Santa.

Por otra parte, cabe destacar los trabajos de retirada de cartelería y adhesivos en paredes, farolas y demás mobiliario urbano, realizados los días previos en el Distrito Casco Antiguo, diferentes barrios de la ciudad y zonas de acceso.

Además, se han realizado tareas de limpieza de pintadas principalmente, en los entornos de los templos, en el Casco Antiguo, en los recorridos procesionales y los accesos a la ciudad.

Este plan especial se desarrollará durante la Semana Santa y también tras la celebración de la misma, con el objetivo de volver lo antes posible a la normalidad una vez finalizadas las fiestas. Además, las actuaciones han estado precedidas por el trabajo previo que se ha llevado a cabo durante las últimas semanas y que ha incluido importantes actuaciones durante la Cuaresma.

Asimismo, se han llevado a cabo actuaciones de refuerzo en la limpieza y desinfección de los contenedores destinados a la recogida de diferentes tipos de residuos, así como en sus ubicaciones. Estas actuaciones especiales incluyen el levantar los contenedores para limpiar y desinfectar toda la zona que se encuentra debajo de ellos y en la que suelen acumularse restos de residuos como consecuencia de no depositar las bolsas dentro de los contenedores.

Ante la gran afluencia de ciudadanos para estos días, Lipasam está reforzando el mobiliario urbano del centro de la ciudad, instalando 300 papeleras que se unen al refuerzo que ya se ha realizado en la ciudad en los últimos meses.

El objetivo principal de este plan especial es el de mantener la limpieza en las zonas de influencia de los itinerarios de procesiones. Para ello, se emplearán diferentes tipos de tratamientos intensivos, con un alto nivel de mecanización y con los refuerzos y los aumentos de frecuencia necesarios para mejorar la eficacia y la calidad de los servicios.

En esta misma línea, destacan también los trabajos previos de limpieza especial en los itinerarios y los entornos de templos, antes de las respectivas salidas de las procesiones, así como los refuerzos de contenedores y papeleras.

Por otra parte, Lipasam repartirá más de 80.000 bolsas para residuos fabricadas con material reciclado, destinadas a evitar que los residuos se tiren al suelo, especialmente en la Carrera Oficial.

Además, durante los días previos se realizará una campaña informativa puerta a puerta en los comercios y viviendas, con información sobre cambios de horarios de recogida de residuos y ubicaciones de contenedores.

En estos días de tanta afluencia en las calles, la empresa municipal quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos y de los visitantes ya que el papel de todos es fundamental a la hora de mantener una Sevilla limpia.

EMASESA

Emasesa ha activado un dispositivo especial con motivo de la Semana Santa para asegurar el correcto funcionamiento de los servicios de abastecimiento y saneamiento en la ciudad durante uno de los periodos con mayor afluencia de personas en el espacio público.

El operativo se desarrolla desde días previos al inicio de las procesiones y se mantendrá activo durante toda la semana, con refuerzo de medios humanos y materiales y coordinación permanente con el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del Ayuntamiento de Sevilla.

La empresa activa un operativo preventivo y de vigilancia permanente de la red, con equipos disponibles las 24 horas. Se han instalado 35 puntos de avituallamiento, tres más que en 2025, para las hermandades que realizan los recorridos desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección. A estos se suman otros 5 que se ubicarán en Dos Hermanas.

Desde semanas antes del comienzo de la Semana Santa, la empresa pública del agua lleva a cabo una limpieza intensiva de imbornales en el Casco Histórico y en los principales recorridos procesionales, así como en zonas como San Bernardo, San Benito, Triana, El Tardón, el entorno del Prado de San Sebastián y el Arco de la Macarena.

Estas actuaciones incluyen la restitución de los elementos necesarios para mantener el efecto sifón y evitar la propagación de olores procedentes de la red de saneamiento, tal y como se recoge en el procedimiento operativo aprobado para este año.

Asimismo, se revisa el estado de válvulas, bocas de riego, imbornales y pozos de alcantarillado situados bajo el entarimado de palcos y sillas de la Carrera Oficial, con el objetivo de garantizar el servicio en todo momento y prevenir incidencias durante los días de mayor concentración de público.

Durante la Semana Santa, EMASESA mantiene un control continuo de la red de abastecimiento y saneamiento, con equipos de intervención distribuidos en los tres turnos diarios y técnicos de guardia disponibles las 24 horas a través del Centro de Control de Operaciones.

De forma diaria, y especialmente en horario nocturno, se realiza la vigilancia de la Carrera Oficial y su entorno para limpiar imbornales que puedan quedar obstruidos por restos de la vía pública y evitar encharcamientos derivados de los baldeos, además de supervisar el correcto uso de las bocas de riego y el estado de las fuentes de agua potable situadas en puntos como Plaza Nueva, Puerta Jerez, Avenida de la Constitución o Plaza del Triunfo.

El dispositivo contempla también la instalación de acometidas provisionales de abastecimiento y saneamiento para atender a los distintos operativos municipales, servicios sanitarios y urinarios públicos, así como la colocación de bastones para tomas de agua en distintos puntos de la ciudad a lo largo de los recorridos de las hermandades, en coordinación con el CECOP.

La ciudadanía puede trasladar cualquier incidencia sobre el servicio a través del 010 o el 955010010 las 24 horas del día.