Sevilla aprueba inicialmente el nuevo Sánchez Pizjuán con aparcamiento subterráneo para vecinos y una gran plaza pública

Archivo - Detalle de la fachada del Ramón Sánchez Pizjuán, en foto de archivo. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado, de manera inicial, el estudio de ordenación del Sevilla Fútbol Club que permite "modernizar el estadio, hacerlo más eficiente, más integrado en su entorno y más útil para la ciudadanía". Además, esta actuación incorpora "importantes beneficios" para la ciudad, como un aparcamiento subterráneo para los vecinos, más de 10.000 metros cuadrados de zonas verdes y una "gran plaza pública" junto a la avenida Eduardo Dato.

Así lo ha destacado este lunes el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa, en la rueda de prensa posterior a la celebración a dicha Junta de Gobierno, donde junto al portavoz, Juan Bueno, se han dado a conocer los temas aprobados en ese órgano. "El Sevilla FC plantea esta actuación puesto que su estadio ha quedado obsoleto para los objetivos de crecimiento deportivo, social y económico, y como Ayuntamiento entendemos que Sevilla no puede permitirse quedarse atrás".

De la Rosa ha insistido en la idea de que se trata de un "proyecto de ciudad", que afecta a un ámbito de más de 51.700 metros cuadrados en el distrito Nervión. "El cambio de calificación de suelo necesario para la ampliación del estadio se compensa íntegramente conforme a la legislación andaluza con la cesión de más de 10.000 metros cuadrados en la ciudad deportiva del Sevilla, que pasarán a ser zona verde de titularidad municipal".

Además, el proyecto supone una transformación urbana del entorno del estadio, por lo que se creará una "gran plaza" en la fachada de Eduardo Dato, "un espacio abierto amable y pensado para el disfrute del ciudadano". En este sentido, se incorporarán elementos como vuelos en las cubiertas y pérgolas que generarán sombra, "contribuyendo a mitigar el efecto de isla calor en el barrio".

El concejal de Urbanismo ha ahonado al respecto en la eliminación del aparcamiento en superficie ocupado actualmente por autobuses y camiones, gracias a la construcción de estacionamientos subterráneos, "uno de los cuales será cedido al Ayuntamiento para uso vecinal".

Asimismo, el estadio "se abrirá" a la ciudad al integrar usos comerciales de ocio y restauración en sus fachadas, "lo que generará actividad durante todo el día, mejorará la seguridad y dinamizará la economía local".

CRÍTICAS VECINALES

De la Rosa se ha referido, cuestionado al respecto, por las críticas que han mostrado algunas entidades vecinales acerca del citado poroyecto. "Esos escritos han llegado a Urbanismo, de vecinos de Gran Plaza, de Nervión o Ciudad Jardín". "Esto es una prueba más de la transparencia y la legalidad con la que se está llevando este estudio de ordenación".

Tras la aprobación inicial, se remitirá al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, una vez que se publique, habrá 20 días de consulta; esos escritos se presentan porque conocen lo que se está haciendo", sin olvidar que se aprobará un periodo de exposición pública "para que se sigan incorporando escritos que, por supuesto, se atenderán".

Con todo, De la Rosa ha garantizado que se cumplirá "de forma escrupulosa" que las acciones repercutirán en la ciudad, "fundamentalmente en los vecinos: no es solo zonas verdes, sino también zonas públicas como la plaza y zonas de aparcamiento subterráneo", ha añadido. "Se está haciendo todo de una forma minuciosa y casi con un bisturí de cirujano para que Sevilla no pierda ni un ápice de lo que da, porque el estadio Sánchez-Pijuán tiene que ser un proyecto de ciudad, no solo un estadio deportivo".