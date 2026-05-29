Sevilla impulsa el Día de San Fernando con una programación cultural y educativa para afianzarla como Fiesta Mayor

Manuel Alés y Blanca Gastalver, con los cómics distribuidos en colegios para acercar la figura de San Fernando y afianzar el 30 de mayo como Fiesta Mayor de la ciudad - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de las delegaciones de Fiestas Mayores, Educación y Juventud, ha puesto en marcha una amplia programación con motivo de la celebración del Día de San Fernando, una festividad que ya es oficialmente Fiesta Mayor de Sevilla y que el Consistorio "quiere seguir engrandeciendo y acercando a todos los sevillanos, especialmente a los más jóvenes".

En una nota de prensa, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha destacado que desde el Ayuntamiento se trabaja para "ensalzar" la figura de San Fernando y dar a esta celebración "el lugar que merece dentro del calendario festivo y cultural de Sevilla. Queremos que los sevillanos, y especialmente los niños y jóvenes, conozcan la importancia histórica de Fernando III y se sientan orgullosos de nuestras raíces y tradiciones", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Dentro de esta apuesta municipal, el Ayuntamiento ha desarrollado una importante propuesta educativa dirigida a los centros escolares de la ciudad, con actividades adaptadas a las distintas etapas educativas y diseñadas para acercar de forma creativa y participativa la historia de la conquista de Sevilla y la figura de Fernando III el Santo.

Para Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, se ha distribuido un cómic coloreable especialmente diseñado para que los más pequeños descubran de forma didáctica y divertida la historia de San Fernando. Hasta la fecha, se han repartido 4.807 ejemplares en 36 colegios de la ciudad.

Por su parte, el alumnado de Segundo Ciclo de Primaria ha participado en una actividad centrada en un recortable de la Torre de Abdelaziz, con el que han podido construir su propia torre medieval mientras conocían uno de los episodios más importantes de la conquista de Sevilla. En total, se han entregado ya 3.976 recortables en 34 centros educativos.

Asimismo, para el Tercer Ciclo de Educación Primaria, el Ayuntamiento ha organizado las rutas teatralizadas "Fernando III y la Conquista de Sevilla", una experiencia educativa y cultural en la que el alumnado ha recorrido algunos de los principales enclaves históricos vinculados a la conquista de la ciudad, como los Jardines de Murillo, el Barrio de Santa Cruz, la Puerta de Jerez, el entorno del Real Alcázar y la Catedral de Sevilla.

Estas rutas, celebradas los días 28 y 29 de mayo, han contado con la participación de 192 alumnos de los colegios Las Artes, Tierno Galván y San Jacinto, e incluían intervenciones teatralizadas, dinámicas participativas y actividades de cierre adaptadas a cada grupo.

Alés ha subrayado que "estas iniciativas reflejan el compromiso del Gobierno municipal con nuestras tradiciones y con la difusión de la historia de Sevilla entre las nuevas generaciones. Estamos construyendo una festividad de San Fernando cada vez más participativa, más visible y más presente en la vida de la ciudad".

Además de las actividades educativas, el Ayuntamiento ha impulsado otras acciones para reforzar la celebración de San Fernando, como la creación del primer Certamen de Tunas con motivo de esta festividad, cuyo epicentro será el Teatro Cervantes, acompañado además de una exposición dedicada a las tunas en el Ayuntamiento de Sevilla.

Igualmente, el Consistorio ha fabricado 92 nuevos gallardetes destinados a solemnizar la procesión del Corpus Christi, que este año se han instalado con antelación para hacerlos coincidir también con la celebración de San Fernando, reforzando así la presencia visual y simbólica de esta Fiesta Mayor en las calles de Sevilla.