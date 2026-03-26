Sevilla tendrá conexión aérea con Liverpool (Reino Unido) desde este verano

Archivo - Un avión de easyJet despega del aeropuerto de Sevilla en foto de archivo. - EASYJET - Archivo

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sevilla tendrá conexión aérea directa con Liverpool (Reino Unido) durante la temporada de verano y estará operada por easyJet, aerolínea que ya ha puesto a la venta dicha ruta en su página web.

Con esta incorporación, la aerolínea ofrece nueve rutas desde la capital andaluza, siendo esta la tercera conexión con Reino Unido, donde ya existían rutas a Bristol y Londres-Gatwick, informa la compañía.

La nueva conexión arranca el 2 de agosto con dos frecuencias semanales, los jueves y los domingos, y ya está disponible en la página web de la compañía.

Con esta nueva ruta, easyJet acerca a los sevillanos a Liverpool, "una ciudad llena de historia, cultura y ambiente, con música en directo en los diferentes pubs y una identidad propia que va mucho más allá del fútbol y los Beatles".

Esta conexión directa al norte de Inglaterra permite a la aerolínea seguir ampliando su oferta de rutas desde Sevilla, facilitando a los pasajeros "la planificación de escapadas tanto culturales como de ocio en una ciudad vibrante".