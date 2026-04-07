Sindicatos avisan de la saturación de las Urgencias del Valme de Sevilla y la dirección garantiza "una atención segura"

Captura del pantalla del vídeo remitido por el sindicato acerca de la situación de las Urgencias del Valme. - UGT

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Urgencias del Hospital de Valme, en Sevilla, han registrado en las últimas 24 horas medio millar de entradas, con camas para pacientes habilitadas en pasillos y zonas de observación, según ha detallado este martes la delegada sindical de UGT en el Área de Gestión Sanitaria Sur, Pilar Orellana, en declaraciones a Europa Press.

En concreto, se han contabilizado 497 entradas desde las 8,00 horas de este lunes y hasta esa misma hora de esta jornada, tal como apunta la responsable sindical.

Ante esta situación, avanzada por Diario de Sevilla, desde la dirección remarcan que, como en fechas similares de años precedentes, el hospital mantiene activados sus "protocolos de refuerzo de profesionales" en estos casos, "garantizando en todo momento una atención segura y de calidad", señalan fuentes del centro hospitalario.

Asimismo, la dirección agradece el esfuerzo constante de sus profesionales al tiempo que reitera "su compromiso con respuestas eficientes" a través de una "monitorización constante de las necesidades asistenciales y la gestión de las mismas".