La socialista Marta Alonso manifiesta el "deterioro sistemático" de la educación pública andaluza

La candidata del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas, Marta Alonso, en Mairena del Aljarafe (Sevilla). - PSOE SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas, Marta Alonso, ha manifestado este viernes el "deterioro sistemático" de la educación pública andaluza tras ocho años de gestión del Partido Popular. Según Alonso, la hoja de ruta de Moreno Bonilla no es otra que "privatizar Andalucía", una realidad que se materializa en el abandono de los servicios públicos y que afecta con especial crueldad a los colectivos más vulnerables del sistema educativo.

Según ha informado el PSOE de Sevilla en una nota, "el único interés de Moreno Bonilla ha sido privatizar nuestra comunidad. Lo estamos viendo en las universidades, con una asfixia financiera que denuncian los propios rectores, y de manera alarmante en la Formación Profesional, donde eliminan oferta pública para derivar a los alumnos hacia centros privados", ha afirmado Alonso durante su intervención en Mairena del Aljarafe.

Asimismo, la candidata ha puesto el foco en la situación "límite" de los alumnos con necesidades especiales, alertando de que muchos se quedarán sin la FP Básica específica debido a la gestión de la Consejería.

"A este colectivo, el más vulnerable del sistema, lo tienen en el olvido. No se les da el cariño ni la atención que necesitan porque faltan profesionales y técnicos";, ha señalado, aportando un dato crítico: "En municipios como Mairena del Aljarafe, hay niños con necesidades especiales que solo reciben diez minutos de atención profesional a la semana. Es una vergüenza".

Asimismo, la candidata ha manifestado que Andalucía lidera el ranking nacional de ratio por aula, con centros de Primaria que soportan hasta 30 alumnos por clase. Además, Alonso ha criticado que, lejos de bajar estas ratios, el PP está eliminando unidades educativas, lo que supone un "golpe mortal" para las zonas rurales. "Al eliminar aulas están cerrando colegios y obligando a las familias a desplazarse kilómetros para que sus hijos puedan estudiar", ha resaltado.

BUROCRACIA Y FALTA DE APOYO AL DOCENTE

La situación del profesorado también ha centrado la d de Alonso, quien lamenta que los docentes andaluces dediquen en la actualidad más tiempo a la burocracia que a la enseñanza. "Un docente en Andalucía dedica más tiempo a justificar su trabajo que a impartir conocimiento. No lo podemos tolerar".

Pese al "diagnóstico pésimo" de la educación actual, Marta Alonso ha lanzado un mensaje de ilusión de cara a la próxima cita electoral. "Esta situación va a revertir el 18 de mayo. Los socialistas sabemos cómo incrementar la plantilla docente, cómo disminuir las ratios y cómo eliminar la burocracia. Pero, sobre todo, sabemos cómo cuidar y acompañar a las familias de los alumnos con necesidades especiales para que nadie se quede atrás", ha concluido.