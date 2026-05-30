Tres botes españoles se clasifican para la final de la Copa del Mundo de Remo de Sevilla

Entrega de medallas - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de la Copa del Mundo de Remo, que se está celebrando este fin de semana en la dársena del Guadalquivir, ha deparado una final A y tres finales B para los remeros sevillanos, con un total de tres botes españoles con opciones de medalla en la jornada de domingo.

Tras esta jornada, el alcalde José Luis Sanz ha resaltado especialmente "el espectacular ambiente que se está disfrutando en Sevilla con esta Copa del Mundo, que ha situado a la ciudad de nuevo en centro de interés del deporte internacional", tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

"Estamos encantados de acoger eventos como esta Copa del Mundo de Remo, que congrega en la ciudad a la elite mundial del deporte y además sirve para promocionar el remo en la ciudad, en la que podemos presumir de tener una de las mejores láminas de agua del mundo", ha añadido José Luis Sanz.

En total, más de 1.000 personas forman parte de este evento que se está celebrando en el CEAR La Cartuja, ya que al casi medio centenar de deportistas hay que sumar unos 300 técnicos y servicios médicos de los equipos participantes, más de 170 voluntarios y unas 100 personas implicadas en la organización. Las gradas, con acceso gratuito, cuentan con una gran animación por parte de los aficionados de los países participantes, que además de ver la llegada en directo pueden seguir el desarrollo íntegro de las regatas en la pantalla de grandes dimensiones que ha instalado la organización.

El único bote sevillano que optará finalmente a medallas ha sido el dos sin timonel de Jaime Canalejo y Javier García, que finalizaban su semifinal en segunda posición, por detrás de los neozelandeses. Por su parte, el dos sin timonel de Amanda Gil y Laura Florido, el cuatro sin timonel de Flavio Knabe y el cuatro scull de Gonzalo García pasaban a las finales B al no lograr entrar entre las tres primeras posiciones de sus respectivas regatas.

En cuanto a la participación española, ha conseguido clasificar tres botes en total para las finales A del sábado, ya que además del dos sin timonel de Canalejo y García, este domingo competirán por las medallas el skiff de Aleix García y el doble scull de Horta y Conde.

La tercera jornada de la Copa del Mundo de Remo será retransmitida en directo a partir de las 11,05 horas por Teledeporte y RTVE Play. Además, se puede seguir íntegramente el desarrollo de todas las regatas en la web de la federación internacional

SELLO 'EVENTO SOSTENIBLE'

La Copa del Mundo de Remo ha conseguido también el sello 'Evento Sostenible' que concede el Comité Olímpico Español a los eventos que cumplen los requisitos de sostenibilidad establecidos para ello por el COE. La delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, y la Secretaria General para el Deporte de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez, fueron las encargadas de recoger el sello en la recepción oficial a las delegaciones participantes que tuvo lugar el viernes en el Real Alcázar.

CARA Y CRUZ PARA LOS REPRESENTANTES ESPAÑOLES

La jornada sabatina arrancaba para los intereses españoles con la presencia en la final C de skiff de Koxme Burutaran (C.R.O. Orio). El donostiarrra, vigente subcampeón de España, cerraba su participación en la capital andaluza con la decimoquinta plaza absoluta, tras ocupar el tercer puesto en la consolación con un tiempo de 7:12.95. Por delante, le superaban los representantes de Hungría (7:07.61) y Francia (7:10.65).

Posteriormente, se desarrollaban las semifinales de la cita mundialista, que comenzaban en clave del equipo anfitrión con el gerundense Aleix García (Raspas del Embarcadero) en skiff. Y confirmando las buenas sensaciones de la jornada inaugural, en la que se impuso en su serie eliminatoria y era segundo en cuartos de final, el que fuera subcampeón mundial, doble plata europea y diploma olímpico en doble scull confirmaba su presencia en la lucha por las medallas del domingo a las 13:31 horas.

Situado en posiciones de privilegio desde el primer parcial, subió hasta la segunda plaza al paso por el 1.000 para no abandonarla hasta la llegada, donde con un tiempo de 6:57.74 el catalán sólo era superado por el bielorruso con bandera independiente Yauheni Zalaty, intratable desde la salida y vencedor con 6:56.30.

Por detrás, el lituano Nemeravicius completaba la terna de finalistas (6:58.84) en pugna con el danés Seche, cuarto con 6:59.59. A continuación, llegaba el turno de las pruebas en dos sin timonel, con doble participación española en la segunda serie de la categoría femenina, saldada sin recompensa pero con matices.

De hecho, la gallega Iria Jarama (Club Remo San Felipe) y la catalana Aina Arteman (Club Natació Banyoles) lideraron la semifinal al paso por el primer 500 para ir perdiendo fuelle con el paso de los metros de una prueba en la que acabaron quintas con 7:24.09, a más de seis segundos de la tercera plaza, última que permitía el pase a la final A.

Por su parte, las sevillanas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amanda Gil (Real Círculo de Labradores) se vieron descolgadas desde el inicio para ocupar la sexta posición, por lo que igualmente disputarán este domingo la final B a las 9:05 horas, cubriendo los 2.000 metros en un tiempo de 7:33.84.