Tres detenidos en Sevilla por la muerte de un joven tras un golpe en la cabeza durante una reyerta en Torreblanca

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su supuesta vinculación con la muerte de un joven, de 20 años de edad, este fin de semana en el barrio de Torreblanca, en Sevilla. La víctima recibió un impacto en la cabeza "con un objeto contundente", según confirman fuentes de la Policía a Europa Press.

Desde la Policía no se descartan nuevas detenciones dado que la investigación sigue abierta, añaden las mismas fuentes.

Según informaban desde el Servicio de Emergencias 112, la agresión, se produjo en torno a las 18,45 horas de este domingo entre las calles Granado y Sándalo del citado barrio, situado a las afueras de la ciudad.

El Teléfono de Emergencias recibió una decena de llamadas alertando de una reyerta entre jóvenes "de unos 19 o 20 años" y del golpe que uno de ellos habría sufrido "con una piedra, que le dejó inconsciente".

Desde el 112 se dio aviso a Policía Nacional, Policía Local y efectivos sanitarios. Los vecinos que llamaron al 112 informaron también de que la víctima había sido trasladada "por sus propios familiares a un centro de salud cercano".