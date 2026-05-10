El TSJA alerta de la sobrecarga judicial en la provincia de Sevilla y pide reforzar varias unidades judiciales

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha constatado que la provincia de Sevilla, con 42 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción transformados desde el 1 de julio de 2025 en 14 Tribunales de Instancia con Sección Única civil y de instrucción, presenta una carga de trabajo que "supera los índices de referencia en la mayoría de los partidos judiciales", especialmente en Lebrija, Lora del Río y Sanlúcar la Mayor en el orden civil, así como en Morón de la Frontera en el ámbito penal.

De esta forma, en la memoria anual del TSJA correspondiente a 2025, consultada por Europa Press, el tribunal asegura que esta situación "pone de manifiesto la necesidad de ampliar unidades judiciales" en los partidos de varios municipios, entre ellos Alcalá de Guadaíra, Carmona, Coria del Río, Lebrija, Lora del Río, Morón de la Frontera, Sanlúcar la Mayor y Utrera.

En el ámbito territorial, el TSJA cuenta con 217 órganos judiciales con competencias compartidas en materia civil y de instrucción. En 2025, sin contar jurisdicción voluntaria, ingresó 416.650 asuntos, lo que supone un dos por ciento menos que el pasado año.

Por su parte, ha resuelto 397.534 asuntos, esto es un seis por ciento más que el año anterior, mientras que la cantidad total de asuntos pendientes es de 314.618, lo que supone un cuatro por ciento más que en 2024.