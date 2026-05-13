TSJA confirma absolución a un hombre acusado de abusar sexualmente en Sevilla del hijo menor de su esposa

TSJA Granada. Fachada. - EUROPA PRESS

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla hacia un hombre acusado de realizar "tocamientos" en las partes íntimas del hijo menor de su esposa en los años en los que convivió junta a ella en la capital andaluza.

Según la sentencia, facilitada por la Oficina de Comunicación del TSJA y consultada por Europa Press, el encausado, de nombre Salomón, entre los años 2013 y 2017 convivía con su esposa y los tres hijos menores de la misma.

De esta forma, "en múltiples ocasiones se quedaba a cargo de los tres menores", entre los que se encontraba la presunta víctima, un niño hacia el que, según el escrito, no constaba que cuando se quedaba a solas con él mientras lo bañaba, estaban en el salón o en el dormitorio, "aprovechara para tocarle el pene o hacerle cosquillas, con lo que se excitaba".

Precisamente, la sentencia absolvía a Salomón del delito de abusos sexuales sobre menor de 16 años del que venía siendo acusado, en este caso por la acusación particular, mientras que como parte apelada constaban el Ministerio Fiscal y el propio investigado.

Frente a la decisión, la acusación particular interpuso un recurso de apelación, en el que pedía la nulidad de la sentencia por error en la valoración de la prueba respecto de la absolución.

No obstante, el tribunal ha considerado que la parte apelante "se limita a expresar su disconformidad con la valoración de la prueba efectuada por la Audiencia, proponiendo una distinta, más acordes con los intereses de su patrocinada" y ha apreciado que "la motivación fáctica de la sentencia adolezca de la sinrazón y manifiesto desacierto que la apelante le atribuye, ni que se haya apartado de las máximas de experiencias aplicables al caso".

De esta forma, el TSJA ha desestimado el recurso de apelación y ha confirmado la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.