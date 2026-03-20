UGT señala la presencia de amianto en las parcelas de Vascongadas en Sevilla y el Ayuntamiento asegura que será retirado

Edificio en la calle Vascongadas de Sevilla. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA ha señalado este viernes la presencia de amianto en las cubiertas de uralita en unas parcelas de calle Vascongadas recientemente vendidas por el Ayuntamiento de Sevilla.

En una nota del sindicato, el secretario de Relaciones Institucionales, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT FICA Andalucía, Juan Carlos Lebrón Moreno, ha indicado que la actuación del Consistorio "incumple la normativa vigente".

"El Ayuntamiento está obligado por ley a eliminar este material antes de cualquier actuación urbanística. No hacerlo supone poner en riesgo durante años a vecinos y vecinas, así como a futuros trabajadores de la construcción", ha asegurado.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press, han señalado que el amiento "será retirado por el promotor cuando presente el proyecto de obra". "El amianto cuando está inerte no es peligroso. Cuando se manipula o se rompe es cuando es peligroso, colocado no tiene ningún problema", han afirmado.

UGT ha indicado que, desde la entrada en vigor de la Ley 7/2022, "los ayuntamientos están obligados a elaborar un censo de amianto en sus municipios, así como a planificar y calendarizar su retirada".

"El amianto, especialmente cuando está envejecido o dañado, representa un grave riesgo para la salud. La inhalación de sus fibras microscópicas puede provocar enfermedades irreversibles como asbestosis, mesotelioma o cáncer de pulmón, con periodos de latencia que pueden oscilar entre los 10 y los 40 años", ha señalado el sindicato.

UGT FICA ha asegurado que ha trasladado la situación al Grupo de Trabajo de Amianto en la Consejería de Empleo, donde "se recordó que tanto la Junta de Andalucía como las consejerías competentes en materia de Medio Ambiente y Salud tienen capacidad para exigir la retirada del material y sancionar posibles infracciones".

Asimismo, ha indicado que "la falta de seguimiento por parte de las administraciones sobre los censos y calendarios de retirada de amianto, lo que, según denuncian, se debe a la insuficiencia de recursos".

Lebrón ha asegurado que el sindicato estará "vigilante ante el inicio de las obras, exigiendo que cualquier intervención cumpla estrictamente con el Real Decreto 396/2006, que regula las condiciones de seguridad y salud en trabajos con riesgo de exposición al amianto. En caso de incumplimiento, se pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo".