La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se incorpora a "una de las alianzas universitarias más importantes de Europa"

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se incorpora a Epicur. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) se ha incorporado oficialmente a la European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions (Epicur), "una de las alianzas universitarias europeas más relevantes" tras un "complejo proceso selectivo". De este modo, refuerza así su proyección internacional y su capacidad para generar nuevas oportunidades de formación, movilidad e investigación para estudiantes, profesorado y personal técnico y de gestión. La entrada en este consorcio estratégico sitúa a la UPO, junto a Andalucía, en "una posición más destacada" dentro del mapa universitario europeo.

Según ha indicado la institución académica, Epicur es una red universitaria "de excelencia" que tiene como objetivo "transformar la educación superior, la investigación y la transferencia en Europa", para generar "soluciones innovadoras" y formar a nuevas generaciones capaces de liderar los cambios que necesita la sociedad europea. La incorporación de la UPO a Epicur constituye un logro "especialmente relevante" en un contexto de fuerte competencia entre universidades europeas por integrarse en este tipo de alianzas, puesto que "numerosas instituciones" han quedado fuera de estos consorcios estratégicos.

En esta línea, la UPO ha valorado la entrada en Epicur como "formar parte de una de las alianzas pioneras surgidas en 2019" que reúne universidades de nueve países europeos en un consorcio integrado por Université de Strasbourg (Francia), coordinadora de la Alianza; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Alemania); Karlsruhe Institute of Technology - KIT (Alemania); Aristotle University of Thessaloniki (Grecia); University of Upper Alsace - UHA (Francia); Adam Mickiewicz University (Polonia); BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria); University of Southern Denmark - SDU (Dinamarca); Università di Roma Tre (Italia); y University of Basel (Suiza).

Por ello, han concretado la dimensión de la alianza "refleja el alcance del proyecto". En contexto, Epicur reúne a una comunidad de 280.000 estudiantes, 29.000 académicos e investigadores y 17.000 profesionales de administración y servicios, y configura así un espacio universitario europeo "con una extraordinaria capacidad para generar oportunidades de cooperación académica, científica e institucional".

Para el estudiantado de la Olavide, esta incorporación se traducirá en nuevas oportunidades de formación internacional a través de asignaturas compartidas, experiencias de aprendizaje híbridas y nuevos formatos de movilidad con reconocimiento académico. Este modelo facilita que un mayor número de estudiantes pueda acceder a una experiencia europea, al combinar modalidades presenciales, virtuales y mixtas (Flipped Mobility), y ampliar las posibilidades de participación en entornos internacionales desde etapas tempranas de su formación universitaria --Epicurus, campus europeo interconectado--.

En suma, la participación en Epicur permitirá también reforzar la actividad del personal docente e investigador mediante la creación de redes internacionales para el desarrollo de proyectos conjuntos y el acceso a nuevas iniciativas de innovación educativa y colaboración científica (Seed funding programme).

Además, la alianza presta especial atención a ámbitos estratégicos como la transformación sostenible, los valores europeos, la salud global, la inteligencia del futuro, la transformación digital y la participación social, áreas en las que la cooperación entre universidades resulta "esencial" para generar conocimiento y transferirlo al entorno.

Junto a ello, la adhesión de la UPO contribuirá a seguir avanzando en la modernización institucional, tanto en el plano académico como en la gestión universitaria, la favorecer el intercambio de buenas prácticas, la puesta en marcha de herramientas compartidas y el desarrollo de nuevos modelos de gobernanza más conectados con la realidad europea (International Educators' Programme).

En definitiva, se trata de un proyecto que va a implicar a toda la Universidad y nos va a permitir avanzar hacia un modelo de universidad europeo de futuro, sin perder nuestra esencia, tal y como ha relatado el rector de la Pablo de Olavide, Francisco Oliva, al dar a conocer a la comunidad universitaria la integración de la UPO en la alianza.

La UPO se incorpora además a Epicur en "plena sintonía" con los valores que inspiran esta alianza europea, especialmente su compromiso con la igualdad, la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad. Lo hace, además, desde "fortalezas propias que enriquecen el consorcio", como su "capacidad investigadora, su experiencia en la captación de financiación europea, el éxito de su programa de microcredenciales universitarias, su trayectoria e impulso estratégico en materia de internacionalización, y su proyección hacia América Latina y el Mediterráneo".

Así, el consorcio, ya incluyendo a la UPO, ha presentado recientemente a la Comisión, el pasado día 5 de marzo, la propuesta de financiación del proyecto europeo para los próximos dos años. La incorporación de la UPO se inicia con la participación en una mesa redonda sobre microcredenciales en la Universidad de Tesalónica en mayo y un encuentro sobre captación de fondos de investigación en Basilea, en el mes de junio. El comité de rectores de la Alianza tiene prevista su próxima asamblea general (Epicur's Governance Week) del 29 de junio al 2 de julio.