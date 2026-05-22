La Universidad de Sevilla acoge la graduación de 17 estudiantes con discapacidad intelectual del curso 'UniversUS'

Imagen de la graduación de los estudiantes de UniversUS. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla ha acogido el acto de graduación de los 17 estudiantes con discapacidad que han concluido la VI edición del programa de inclusión UniversUS.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, el programa promueve la formación académica, el desarrollo personal y la inserción sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual a través de la educación superior.

Durante este sexto curso, el programa ha incorporado proyectos como 'Embajadoras Inclusivas', donde 40 voluntarias entre estudiantes de grado, máster y egresadas, aseguran el acompañamiento y la socialización en los descansos y fuera de las aulas.

Asimismo, el estudiantado ha participado en actividades en la emisora universitaria Radius, visitas culturales a CaixaForum, las Atarazanas o el Pabellón de los Sevillanos Ilustres, y ha vivido el II Encuentro Interuniversitario con la Universidad de Córdoba, un espacio "de convivencia e intercambio" de tres días en tierras cordobesas.

Al acto ha acudido el alumnado, sus familias, el profesorado, las entidades colaboradoras y las autoridades institucionales, que se han reunido para reconocer el esfuerzo y trayectoria de las 17 personas que este año han finalizado con éxito sus estudios universitarios, a la vez que han destacado cómo la US se ha convertido en su "segunda casa" y las prácticas se han revelado como "la mejor manera de mostrar nuestro potencial" en el objetivo de "ser independientes, conseguir un trabajo y seguir experimentando la magia de la inclusión".

También los tutores han agradecido la experiencia "salvadora" que estos estudiantes les han permitido experimentar durante un programa que ha tenido como principal objetivo hacerlos "más autónomos, seguros y preparados".

Por su parte, la rectora de la US, Carmen Vargas, ha señalado "la capacidad de muchas personas para demostrar el talento que la sociedad no termina de reconocer", de manera que ha valorado el programa como "la expresión más clara de entender la universidad, como una herramienta ampliar horizontes y ofrecer oportunidades reales".

En esa línea, la directora del programa, Anabel Moriña, ha hecho énfasis en el "complejo" punto de partida y cómo el proyecto "ha sabido adaptarse a las necesidades del estudiantado", incorporando materias como educación afectivo-sexual o inglés comercial, ya que el estudiantado realiza prácticas en empresas donde a veces precisan ese idioma.

Por otra parte, UniversUS esá financiada por la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo dentro de la convocatoria nacional Unidiversidad, esta iniciativa busca garantizar que el acceso a las aulas se traduzca en una participación y real en la vida cultural, social y académica.

De cara al próximo curso, la dirección del programa ha avanzado que el estudiantado asumirá un rol "aún más activo y transformador" a través de la metodología de Aprendizaje-Servicio (APS), además de que el alumnado tendrá que diseñar y defender ante la comunidad un proyecto que responda a necesidades sociales reales, para potenciar al máximo su autonomía y protagonismo.

Por otro lado, la madre de Yael García, uno de los graduados, Yolanda Oviedo, ha relatado cómo el paso por la US ha transformado la salud emocional y la autoestima de su hijo con autismo, tras haber sufrido un sistema educativo previo que no siempre supo dar respuesta a sus necesidades, después de que Yael intentara una FP de grado medio y, al no poder completarla, "llegó con un grado de frustración bestial y una baja autoestima, porque el grado medio fue un muro". "Al entrar en la Universidad esa frustración se quitó y la autoestima le ha subido muchísimo", ha concluido Oviedo.