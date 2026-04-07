La Universidad de Sevilla celebra este miércoles la segunda edición de la Feria del Libro Filosófico

Asistentes a la pasada edición de la Feria del Libro Filosófico. - US

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla (US) acogerá los días 8 y 9 de abril de 2026 la II Feria del Libro Filosófico (FLF). Tras el éxito de la pasada edición, la citada facultad, en colaboración con la Biblioteca de la US, organiza por segundo año consecutivo esta iniciativa, que se celebra bajo el lema 'Ya huele a feria... del libro filosófico', como informa la institución universitaria en un comunicado.

La FLF tiene como objetivo fomentar la lectura, especialmente de obras filosóficas, promover la divulgación del pensamiento y abrir las puertas de la Facultad a la comunidad universitaria y a la sociedad sevillana, tal como destaca la US.

El escenario principal será el patio de Filosofía, donde se colocarán estands de diversas librerías y editoriales sevillanas con obras clásicas y novedades bibliográficas en el ámbito filosófico. En esta edición participan las librerías Boteros, Palas, Rola, Sur, Quilombo y La Fuga, así como la editorial de la US, EUS y Thémata.

Además, la Biblioteca de la US contará con un estand de exposición y préstamo con novedades en filosofía, y la propia facultad dispondrá de un espacio con libros nuevos y de segunda mano, donados por su profesorado y por la Biblioteca de Filosofía y Psicología. Estos ejemplares podrán obtenerse gratuitamente mediante la participación en las actividades programadas.

El programa incluye conferencias, seminarios, talleres, firmas de libros, visitas culturales y recitales filosófico-literarios, además de un concierto de clausura. En este concierto actuarán Martina Mollo Swing Trío y el cantaor Rafa López.

Entre las actividades destacadas, figura la conferencia 'Si el libro que leemos no nos perturba, ¿para qué leemos', de la escritora e investigadora Remedios Zafra. La charla será el 8 de abril, en el salón de actos de la Facultad de Filosofía, a partir de las 18,00 horas, con entrada gratuita.

Como novedad, la feria incorpora el Pasaporte de la FLF, de modo que al finalizar cada una de las actividades oficiales, se entregarán a los asistentes uno o varios vales, que podrán canjearse por libros del estand de la Facultad de Filosofía, según el valor previamente establecido de los ejemplares. Para la obtención de los vales será necesaria la asistencia a la actividad desde su inicio hasta su finalización.

Asimismo, por cada vale gastado en el estand de la Facultad, se sellará un espacio del Pasaporte de la FLF, que podrá ser canjeado por distintos objetos de merchandising disponibles en el estand de Control de Pasaportes.

La inauguración de la Feria será el miércoles 8 de abril, a partir de las 11,00 horas, en el patio de la Facultad. En el acto intervendrán la rectora de la US, Carmen Vargas; el vicerrector de Cultura y Patrimonio de la US, Luis Martínez Montiel; la decana de la Facultad de Filosofía, Inmaculada Murcia; la directora de la Biblioteca de la US, Rosario Gil García, y el director de la Biblioteca del Área de Psicología y Filosofía de la US, Antonio López Villa, entre otros.