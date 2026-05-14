La Universidad de Sevilla impulsa un proyecto para transformar la salud mental de las personas migrantes

(Foto De ARCHIVO) Personas Migrantes Hacen Cola Para La Tramitación De Su Regularización Administrativa En Sevilla. A 20 De Abril De 2026 En Sevilla (Andalucía, España). - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla ha puesto en marcha el proyecto 'Bienmigra', una iniciativa que busca "transformar el abordaje de la salud mental y el bienestar de las personas migrantes" desde una perspectiva participativa e interseccional. El programa tendrá una duración de tres años y pretende situar las voces de las comunidades migrantes "en el centro de la investigación y la acción social".

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, el proyecto 'Salud mental y bienestar en narrativas migrantes desde una perspectiva interseccional: del diagnóstico participativo a la intervención' está coordinado por los profesores Manuel de la Mata y Javier Saavedra, y nace con el objetivo de analizar cómo las propias personas migrantes entienden su salud mental y el derecho a recibir cuidados de calidad.

Para ello, Bienmigra ha apostado por una metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP), un modelo que prioriza el trabajo "con las personas y no sobre ellas", alejándose de enfoques académicos tradicionales y promoviendo espacios de diálogo, cuidado y construcción colectiva.

En ese sentido, uno de los pilares fundamentales del proyecto es la creación de una Coalición Comunitaria, en la que participan investigadores de distintas facultades de la Universidad de Sevilla junto a entidades sociales y comunitarias como Faisem, Convive-Fundación Cepaim, Acción Aid, Sevilla Acoge, Córdoba Acoge, Lucena Acoge, MAD África, Territorias, Madre Coraje, la Asociación Búlgaro-Española, la Asociación Cultural Hispano-Polaca Tu Kultura y la Fundación Triángulo, entre otras.

El enfoque interseccional del proyecto permitirá analizar cómo factores como el género, el origen étnico-racial, la situación administrativa y laboral, la edad o la orientación sexual "condicionan el bienestar psicológico de las personas migrantes". Además, prestará una atención específica a las personas migrantes con trastornos mentales graves, un colectivo que, según los investigadores, "ha permanecido tradicionalmente invisibilizado en los estudios científicos".

La iniciativa se desarrollará en varias fases. La primera, centrada en un diagnóstico participativo basado en entrevistas a personas migrantes, análisis de narrativas digitales en redes sociales como Instagram y TikTok, y grupos focales con profesionales sociosanitarios para detectar carencias y fortalezas en los servicios existentes.

Posteriormente, pasará a una "fase de intervención" en la que se diseñarán programas de formación dirigidos a profesionales sociosanitarios y voluntariado, con el fin de mejorar la competencia cultural y favorecer una atención más equitativa e inclusiva.

El proyecto contempla también una amplia estrategia de difusión que incluirá publicaciones científicas, materiales divulgativos y un manual de buenas prácticas destinado a trasladar los resultados a las comunidades implicadas y al conjunto de la sociedad.