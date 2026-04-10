La Universidad de Sevilla ofrece una web con herramientas de IA generativa para potenciar un uso ético y responsable

Imagen de recurso de una persona usando un portátil. - US

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha puesto en marcha una nueva web en la que reúne todas las aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) generativa a las que pueden acceder los miembros de la comunidad universitaria. La página 'ia.us.es' nace con el objetivo de "potenciar el uso ético de las herramientas de IA entre estudiantes, docentes y personal no académico".

Con ese fin, la web incluye también el 'Decálogo de la Inteligencia Artificial Generativa de la US'. Se trata de diez medidas entre las que se recomienda el uso del pensamiento crítico a la hora de utilizar cualquier herramienta de IA, se recuerda la necesidad de proteger los datos personales y se insiste en conocer los riesgos que implica su uso, explica la institución universitaria en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, se recomienda su uso y se invita a fomentar la utilización de estas herramientas entre otros miembros de la comunidad universitaria. Además, para favorecer el uso correcto y la obtención de los mejores resultados de todas estas herramientas, la US también ha puesto en marcha junto a Google una serie de cursos de formación para los tres colectivos de la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente investigador y personal técnico de gestión, administración y servicios. El primero de ellos será el destinado a los estudiantes, que se celebrará el próximo 29 de abril.

La web también incorpora 'Guías rápidas de 1 minuto' para aprender a obtener los mejores resultados de todas las aplicaciones disponibles. Asimismo, se podrá acceder a sesiones presenciales grabadas en los campus de la US, como la de 'Google for Education' que tuvo lugar en Reina Mercedes.

CATÁLOGO DE APLICACIONES

Entre las aplicaciones disponibles en 'ia.us.es' se encuentran herramientas de Google, como Gemini o Nano Banana Pro, enfocada en la generación y transformación de contenido visual; y Microsoft, como Copilot Chat. Además, los miembros de la comunidad universitaria tienen a su alcance las herramientas disponibles en la Plataforma de Enseñanza Virtual de la US, en la que se encuentran aplicaciones para la generación de imágenes, bancos de preguntas y módulos de aprendizaje, entre otras.

La comunidad universitaria también puede encontrar en esta web un banco de prompts o instrucciones para obtener los mejores resultados de las distintas herramientas de IA generativa. Estas órdenes se agrupan según las funciones de sus usuarios y abarcan tareas propias de la docencia, la investigación, la gestión y los estudiantes.