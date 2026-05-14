Constitución de la Comisión Nacional del Centenario del 27, presidida por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - US

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla refuerza su protagonismo en la Comisión Nacional del Centenario del 27 tras la celebración de su sesión constitutiva, en la que la institución se ha incorporado a la ejecutiva del órgano que coordina las principales decisiones estratégicas, culturales y organizativas de la conmemoración.

La reunión, celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, bajo la presidencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha servido para definir las principales líneas de actuación de la conmemoración y reconoce, con la presencia de la US, el trabajo desarrollado por la Universidad en los últimos años en torno al estudio, la difusión y la proyección cultural de la Generación del 27, así como a su implicación temprana en la construcción del programa oficial del centenario, informa la institución universitaria en un comunicado.

Otro acuerdo significativo alcanzado durante la reunión ha sido la adopción oficial de la identidad visual diseñada e impulsada por la Universidad de Sevilla para las actividades del centenario. El logotipo auspiciado por la US, creado en 2024 por el diseñador sevillano Manuel Ortiz y patrocinado por el Ayuntamiento de Sevilla, pasará a convertirse en la imagen oficial de toda la Comisión Nacional.

La elección de esta propuesta visual, que la US presentó en el acto '27 para el 27' celebrado en la Universidad en octubre de 2024, supone un reconocimiento a la capacidad de la Universidad de Sevilla para liderar iniciativas de proyección nacional y a la coherencia del trabajo desarrollado en torno a la construcción simbólica y cultural del centenario.

La imagen será utilizada a partir de ahora por las instituciones y entidades integradas en la Comisión Nacional en sus actividades oficiales relacionadas con la efeméride.

En la reunión han participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que desempeñan las vicepresidencias de esta Comisión, así como representantes de las 62 entidades que integran la comisión.

La rectora de la Universidad de Sevilla fue representada en esta sesión constitutiva por la delegada rectoral para la promoción del español, la catedrática Lola Pons Rodríguez, que acudió a la reunión y que ha expresado su satisfacción por los acuerdos alcanzados: "Estamos haciendo un trabajo discreto, serio y científico que se ha visto respaldado por los acuerdos alcanzados hoy".

CONGRESO EN EL MES DE FEBRERO

Durante la sesión también se puso de relieve el papel central que desempeñará el Congreso Internacional Recuérdalo a otros. En torno al 27: nuevas aproximaciones críticas, organizado por la Universidad de Sevilla y previsto del 1 al 5 de febrero de 2027 en la Facultad de Filología.

El encuentro, dirigido por Carlos Peinado Elliot y Manuel Ángel Vázquez Medel es una de las principales citas académicas de toda la conmemoración, reunirá en Sevilla a especialistas, investigadores y representantes del ámbito cultural para abordar nuevas perspectivas críticas sobre la Generación del 27 y su vigencia intelectual y artística.

Cuenta con un programa cultural de alcance, dirigido por la profesora Clara Marías. La información completa sobre la programación del centenario del 27 prevista por la Universidad de Sevilla puede consultarse en la web oficial del centenario: 'centenariodel27.es'.

Con estos acuerdos, la Universidad de Sevilla consolida su posición como uno de los principales motores académicos y culturales del Centenario del 27 y refuerza su presencia en la definición de una conmemoración llamada a proyectar internacionalmente el legado de una de las generaciones más influyentes de la cultura española contemporánea.